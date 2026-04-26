¿Y quién tendrá el catálogo? Era la curiosidad de tener en mis manos el punto de arranque de lo que es hoy una trama de múltiples aristas muchas de ellas aún en controversia (otro tanto era rememorar la bella época en la que hacer catálogos de las exposiciones era algo común).

En la primera vuelta, nadie. Al contactar a Miguel Gleason, autor de un libro que proyecta con notoriedad su valor en estas semanas México insólito en Europa (2014) del cual me ocuparé en otro espacio, me remitió con el historiador del arte y curador Raúl Cano Monroy, autor de Por un arte al servicio del pueblo: Frente Nacional de Artes Plásticas [1952-1963] (2024).

Muy amable, Cano me hizo ver lo evidente. Llamé a la biblioteca de la Casa Lamm, bajo la coordinación de Wendy Parra, recinto que hasta hace unos meses era el depositario de los acervos del Centro Cultural/Arte Contemporáneo (CC/AC) de la Fundación Televisa. Fueron devueltos debido a los ajustes en el porvenir de la Casa, pero por fortuna en la estantería hay nada menos que cuatro ejemplares del primer e histórico catálogo Colección de pintura mexicana Jacques y Natasha Gelman.

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Pintura de Carlos Orozco Romero. Crédito: Colección de pintura mexicana Jacques y Natasha Gelman.

A ver pues, aquí lo tengo para anotar algunos detalles que arrojan pistas alrededor del suceso. La exposición se vio de junio a octubre de 1992, cuando el recinto de Polanco era dirigido por Robert R. Littman. El catálogo, de 175 páginas, estuvo al cuidado de Lucía García-Noriega, Magda Carranza, Sandra Montenegro, Emilio Hernández y Ramiro Romo. El diseño gráfico fue del despacho Salas Bassani Ricoy. La “Lista de obra alfabética, cronológica” da cuenta de 96 piezas montadas.

Sin embargo, en su análisis, la historiadora Sylvia Navarrete habla de que el acervo consta de “99 cuadros mexicanos y 40 de Gunther Gerzso”, del cual según la lista se colgaron 39. Fueron exhibidas además obras de Miguel Covarrubias, Lucero Isaac, María Izquierdo, Frida Kahlo, Agustín Lazo, Carlos Mérida, José Clemente Orozco, Carlos Orozco Romero, Jesús Reyes Ferreira, Diego Rivera, Vicente Rojo, José Luis Romo, David Alfaro Siqueiros, Juan Soriano, Rufino Tamayo, Francisco Toledo y Ángel Zárraga.

En brevísima presentación escribió Littman: “Ahora toca mostrar al público sus adquisiciones mexicanas, igualmente importantes. Fueron estas últimas las que motivaron a los Gelman a convertirse en coleccionistas y afinaron su apreciación del arte pictórico. Realizaron sus primeras compras significativas en México, y la calidad y los temas que eligieron fueron la pauta para sus adquisiciones posteriores; es decir, a partir de entonces, seleccionaban a los artistas más renombrados y coleccionaban cuadros suyos con miras a profundizar en su obra”.

Entonces “Como podrán comprobar, al verlas, sin duda alguna el hecho de que se presenten por primera vez juntas beneficiará a la comunidad en general y constituirá el deleite de cientos de miles de nuestros visitantes”.

Por ello “No sólo estamos agradecidos por el préstamo, sino también por el tiempo, energía y dinero dedicados a apoyar a artistas de este país y a preservar un patrimonio artístico importante para las generaciones futuras”.

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Investigar tiempo completo

Como parte de sus responsabilidades Sylvia Navarrete llevó a cabo una meticulosa tarea como investigadora del CC/AC. Tras 24 años de haberlo escrito se convierte en piedra fundacional del acontecimiento. El riguroso ensayo entrega además algunos ribetes como complemento al tratamiento academicista.

Parten de una conversación con el historiador del arte de origen belga Pierre Schneider (1925-2013) quien conoció a Jacques Gelman en Nueva York en 1968. Y lo define: “Ni teórico ni mundano, sino fanático de la pintura (…) Tenía un gusto formidable. Encantador, bastante autoritario a su manera, Jacques Gelman vivía por la pintura, pensaba en la pintura todo el tiempo. No le gustaba hablar de su trabajo, para él era sólo un medio que le permitía seguir coleccionando. Natasha y él consideraban su colección como el hijo que no habían tenido”.

En otro momento, Navarrete anota lo que le dijo Gunther Gerzso: “El fanático verdadero era Jacques. Natasha también, pero menos. Hicieron juntos la colección, pero quien se quedaba sin dormir hasta obtener el cuadro anhelado era Jacques. Es una pasión que poca gente posee”.

Al recorrer las páginas me fui quedando más con las fotografías que ilustran instantes de la pareja, que con las obras. Dan un contexto que la actual polémica por la compra de la Colección Gelman a manos de los Zambrano y su acuerdo de gestión con la Fundación Santander, no se ve con amplitud. Es decir, viven aún quienes podrían abonar a la trama.

Como corresponde, en la página legal se consignan los nombres de los fotógrafos: Pierre Manciet (Niza), Ortiz (Madrid), Manuel Paz y Rafael García (de México) y Rolf Wall (de Beverly Hills, California). Otras son del acervo de la pareja, cuyo archivo personal no sabemos si también está en poder de la familia Zambrano, de Columbia Pictures Corp, Keystone (Munich) y Tüchsen (Copenhague).

No hay suficiente espacio para describir tantas como quisiera, pero mencionadas sin orden, se encuentra una fotografía en la aparecen Jacques Gelman, Emilio Azcárraga Milmo, Miguel Alemán Velasco y Octavio Paz, otra de Jacques con Cantinflas “en una plaza de toros en Madrid”, la del coleccionista con Dolores del Río y Emilio El Indio Fernández y la del matrimonio Gelman con María Félix.

En cuanto a la fotografía de las obras fueron tomadas por Jorge Contreras y Javier Hinojosa. Unas más las dio el Metropolitan Museum of Art, de Nueva York. Me encantó Protesta de Carlos Orozco Romero (1896-1984) y muy especialmente la caja-collage de Lucero Isaac (1936) titulada Ojalá yo fuera una Singer que Natasha “adquirió directamente en el taller de la artista” en 1989. Artista plástica, bailarina, coreógrafa y productora de cine, cuenta Sylvia Navarrete en ese 1992, “con quien hace poco trabó amistad en Cuernavaca, donde reside Lucero”.

“Es muy bonito formar una colección entre dos. -Afirma Natasha Gelman y añade con una mueca-: Sola no es lo mismo (…) No he comprado nada en meses -observa-. Se necesita tiempo para esto. He estado enferma también. ¿Quién tiene ganas de comprar cuadros cuando está enfermo?”.

El catálogo incluye textos del novelista y crítico Oliver Debroise (1952-2008), que abunda en mayores detalles de la colección mostrada en esos ahora míticos meses de 1992 en el Centro Cultural/Arte Contemporáneo.

Esos tiempos en Polanco

En 2019 la Universidad Autónoma de Nuevo León publicó el libro Antología de la gestión cultural. Episodios de vida. Se trata de una obra colectiva que, bajo mi coordinación, reunió las anécdotas de 59 colegas de nuestro sector cultural. Sylvia Navarrete tituló el suyo “Inexperta que prepara preguntas” en cual aborda su experiencia en el Centro Cultural/Arte Contemporáneo.

Tras su regreso de París en 1986, se integra, a invitación de Lucía García-Noriega, al recinto de Televisa. En calidad de investigadora sus tareas fueron “reunir fuentes bibliográficas y material hemerográfico, realizar entrevistas de campo, redactar textos y participar en la corrección de estilo para exposiciones que hicieron historia”.

“Los sueldos eran más correctos que en el Instituto Nacional de Bellas Artes”, cuenta Navarrete, “pero las normas empresariales eran más estrictas”. Luego “Si nos advertían que habría cero tolerancia a la hora de entrada, Magali Arriola nos aconsejaba llegar en piyama, para regresar directo a la cama”.

En las inauguraciones del CC/AC “se citaba el tout Mexique”. Además de recursos “que imaginábamos ilimitados, el criterio del director, Bob Littman, resultó certero para un acervo corporativo; fue adquiriendo cinco obras trascendentes de cada movimiento importante de fin de siglo (…) Poco queda de esos fondos: se han reinvertido para incrementar las decenas de miles de fotos que hoy pertenecen a Fundación Televisa”.

Así las cosas, “Respetábamos a Littman. Se deslizaba como esquiador, con movimiento suave y alado. Era distante, farfullaba el español; apenas le dirigíamos la palabra porque sabíamos que se nos quedaría viendo como corrientes de aire”.

Por otro lado, “Paula Cussi, la mandamás, había acuñado la palabra ‘abstractismo’; dejábamos de burlarnos de su acento afectado cuando nos traía de Nueva York un regalito de Tiffany’s”.

Concluye Sylvia Navarrete: “Cuando murió el Tigre, su hijo Emilio Azcárraga Jean se apresuró a cerrar el CC/AC, en 1998. El comentario de Raquel Tibol fue insuperable: ‘¡Matar al padre!’ ”.