Hablar de Allison es hablar de una de las bandas que más marcaron la adolescencia de quienes nacimos en los años noventa. Su disco debut, de título homónimo y publicado en 2006, es legendario no solo por la gran popularidad que adquirió de repente sino, también, por ayudar a consolidar el sonido del punk melódico, un género que en aquella época ya estaba en boga con exponentes como División Minúscula, Pxndx y Nikki Clan, pero que con Allison alcanzó las nubes.

La voz y el principal compositor de Allison es el capitalino Erik Canales, quien, además de darle continuidad a la banda —que cuenta en su haber 4 discos de estudio y varios sencillos recientes como "Gracias por la herida" (2022), "Día verde" (2023), "La inocente" (2024) y "Orfeo" (2025)— ha construido una exitosa carrera de solista en territorios sonoros y poéticos tendientes a la introspección. De esta faceta destacan canciones como “El Sonido del Desierto” (2020), su debut como solista, y otras como “Soltar Con Amor” (2020) y “Siempre Tuyo, Siempre Mía” (2020), “Círculo de Fuego” (2021), “Mi Culpa” (2022), “Afortunado” (2023) y “Respirar” (2023). Por su parte, fuera del escenario, Erik se desempeña como productor musical, compositor para otros proyectos, director de una agencia de servicios discográficos, cocinero aficionado y restaurador de motocicletas.

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Foto: Allison

La multifacética persona que es Erik Canales ofreció este fin de semana un show en El Cantoral, junto a otros grandes músicos como Luis Jiménez, de Lagos y Mesoneros, y Manuel Coe, de Camilo Séptimo, el cual se tituló Historias de canciones, en donde además de complacer al público interpretando sus grandes éxitos, platicaron sobre el origen de las canciones. A propósito de este espectáculo, Erik nos concedió esta entrevista donde habla de la evolución de Allison, la vulnerabilidad como motor creativo y de sus influencias literarias.

Hacías una comparación culinaria en otras entrevistas, decías que mientras Allison es una hamburguesa doble, tu proyecto de solista es una comida más gourmet.

Lo que pasa es que son diferentes cosas. Allison obviamente ha impactado y ha llegado a muchísimas personas. Siento que el valor de esa banda está en las canciones trascendentales que han acompañado a nuestros fans en una etapa de sus vidas. Se hizo algo muy importante y es mi proyecto principal.

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En mi faceta como solista, tengo un acercamiento hacia la música desde otra parte: una parte más poética, más tranquila, más orgánica. En cambio, Allison es una banda que tiene más potencia, más energía en el escenario y es completamente otro sabor.

Los veo, más bien, como helados. Escuchar a Allison es como comerte un helado napolitano: tiene todos los sabores, tiene potencia, tiene pop, tiene punk, tiene metal. Es un helado muy completo. Mi proyecto, en cambio, es un heladito de higo con aceite de oliva, caramelo y sal de grano. Una cosa más gourmet.

Cuéntanos cómo nació el sonido de Allison y cómo se dio esa conjunción entre dos cosas que parecieran no hacer tanto match: el pop y el punk.

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Es que la palabra “pop” está barnizada con un montón de prejuicios. Pero pop son los Beatles, pop es U2, es Coldplay, es Blink, es Metallica, porque pop habla de música popular. Entonces yo siento que el pop no está peleado con nada. La manera en la que componíamos nuestra música en los primeros años de Allison, tenía mucho que ver con la intuición y con la inocencia. El cerebro es un órgano que hace pequeñas rebanadas de todas las cosas que viven dentro de tu cabeza. Todo lo que uno escucha, estudia y vive es lo que usa para hacer música. Cuando llamas a la inspiración o a la creatividad, tu mente hace pequeñas rebanadas de todo eso.

En mi caso particular, escuchaba muchísima música: Beatles, mucho heavy metal de los ochenta, muchas cosas muy melódicas. Siempre fui muy fan de las canciones que permanecen en tu cabeza y que no te puedes sacar. Creo que, en ese sentido, Allison hizo una mezcla entre glam, pop, punk y, de repente, otros géneros como el country. También tengo muy clavado el country, escucho mucho blues, y todas esas cosas repercuten directamente en la manera en que mi mente inspira lo que vive dentro de mí para crear.

Por eso siento que nada está peleado con nada. Todos los géneros viven en el universo de la música y uno puede mezclar absolutamente todas las cosas y llevarse sorpresas tremendas.

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¿Qué peso le das a la literatura y cómo es tu proceso de composición? ¿Qué viene primero: la música o la letra?

Yo creo que, en el caso de la creación, viene primero la experiencia. Soy un autor que no construye música desde la ficción. Generalmente retrato y traspolo un sentimiento o un proceso a la música.

Cuando traigo algún problema universal, algo que me duele, agarro la guitarra y trato de quitar los muros, de quitar el prejuicio y dejar escapar lo que está dentro de mí, lo que me está pidiendo salir. Ya que una melodía, una frase o un riff en la guitarra abre la puerta, todo sucede de la manera en la que se siente natural.

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Muchas veces primero canto una melodía que permanezca o que venga de adentro, y después la visto con palabras. Otras veces escribo. Tengo libretas con muchísimos poemas, ideas y textos; entonces agarro una melodía y simplemente empiezo a cantarlos.

La verdad es que mi proceso creativo es muy cambiante, nunca es igual. Siempre arranco desde diferentes lugares para crear canciones. Y, obviamente, con el paso de los años he ido ayudándome de la literatura.

No leo novela; generalmente leo poesía. Soy muy adepto a libros de hermetismo. Me gusta Alejandro Jodorowsky. Yo estudié muchos años hermetismo y leo el tarot. Me tardé cuatro años en aprender. He estudiado mucho a Alejandro Jodorowsky: sus libros de haikús, sus libros de metagenealogía, que hablan de la información que viene a través de la sangre, etcétera.

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Hago muchas cosas. Además de cantar, cocino, reconstruyo motos, soy productor, compositor, hago canciones para publicidad. Tengo una agencia de servicios discográficos con la que trabajo con doce artistas de Latinoamérica. En fin, ya no sé ni dónde empecé ni hacia dónde iba.

Quería preguntarte por esa vertiente folk-punk, que también nace de un rollo acústico.

Tengo un amigo que fue importante para descubrir cuánto me gustaba el formato acústico. Vivía a unas cuadras de mi casa cuando estalló la pandemia, así que pasamos mucho tiempo conviviendo juntos. Me ayudó a construir mi estudio y grabamos muchas canciones. También tuvimos muchas cosas en común, como una ruptura amorosa que nos dejó heridas para convertirlas en canciones.

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Realmente esta onda del folk yo la traía desde hace mucho tiempo, pero Nico Orozco de From Alaska (ese es su nombre y el nombre de su banda) fue una llave que me abrió una puerta muy importante, y eso se lo agradezco muchísimo. Es un autor increíble. Tiene un performance espectacular y una sensibilidad tremenda para interpretar sus canciones.

Fue importante para darme cuenta de que es muy importante poder transmitir algo muy poderoso simplemente con una guitarra y una interpretación vocal que llegue hasta el centro de las personas que la escuchan.

Perdón por sacar un lugar tan común de tu carrera, pero siempre me he preguntado por el personaje de la canción “Frágil”. Él se muestra vulnerable ante una mujer, en una actitud que podría pensarse que contrasta con la del macho mexicano.

Sí, siento que el amor vulnera a cualquier persona. No importa cuál sea tu ideología, cuál haya sido tu formación, tu cultura o tu manera de pensar. El amor consiste en bajar los muros y abrir el corazón.

Yo no crecí en una casa machista, ni en un ambiente de machismo extremo. Mis padres me criaron de una manera en la que nunca tuve esas barreras para sentir que no podía bajar mis muros o mostrarme vulnerable en mis relaciones interpersonales.

Entonces sí, Allison tiene muchas cosas que son punk, pero al principio no hablábamos de política ni de cuestiones sociales. Eso llegó hasta Todo Está Encendido (2016) nuestro último disco, cuando ya tuvimos la capacidad de observar el mundo y darnos cuenta de que hay muchas cosas más allá del amor.

Porque Allison nace cuando éramos adolescentes, y no hay nada más importante para un adolescente que el amor. Ese momento de la vida en el que la primera vez que te rompen el corazón no sabes ni dónde te duele. De eso habla la música de Allison en sus inicios.

…

La popularidad actual de las canciones compuestas por Erik demuestra que el pop punk mexicano, género del cual él fue un exponente gigante, no fue una moda pasajera. A lo largo de dos décadas esta vertiente musical ha encontrado tanto nuevos artistas como nuevos públicos y se ha renovado. Dos décadas después de que canciones como “Frágil” o “Aquí” acompañaran la adolescencia y la niñez de toda una generación, esos mismos niños y adolescentes hoy abren su propio camino en el género y cuentan su singular historia.

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Crédito: Especial

Herederos del pop y del punk

Es el caso de Dr. Pink!, dúo tapatío formado por Gerardo Osorio (de 35) y Alex (de 29 años). Comenzó su trayectoria en 2023 con el sencillo “No Tengo Auto” y, desde entonces, ha publicado varios sencillos como “¿Amigxs?”, “La Última y Me Voy” e “Inevitable”, realizado junto a Pedro y el Lobo, así como dos EPs No Todo Es Color de Rosa (2024) y X (2026). Su lanzamiento más reciente es la canción “Al Mejor Po(a)stor”.

Este año es importante para la banda pues emprende el Amigxs Tour, con fechas en distintas ciudades del país, entre ellas Puebla, Toluca, Pachuca, Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara y Ciudad de México, donde se presentará el 26 de septiembre en Fuck Off Room. A propósito de este concierto donde compartirá escenario con VAXTI y Marly Marly, conversamos con sus integrantes sobre la escena actual y el lugar que buscan ocupar dentro de ella.

¿Qué representa para Dr. Pink! formar parte de esa tradición del pop punk mexicano en la que destacan nombres como División Minúscula, Pxndx y Allison?

Está increíble ser parte de la nueva oleada que está regresando al pop punk y al Rock en general. Y más porque muchas de las bandas mencionadas son parte de nuestras influencias. Qué ilusión poder compartir escenario con ellos en algún momento y poner nuestro granito de arena para que este cotorreo sea cada vez más grande. En nosotros no hay envidia ni competencia con las demás bandas, entra más resuene esto, más posibilidades tenemos que el rock regrese a lo que fue.

¿Sienten sus historias (las historias que cuentan en sus canciones) distintas a las que escribieron las generaciones anteriores?

Siempre, quizás ahora somos un poco más tajantes y descarados que antes al momento de escribir, pero simplemente estamos plasmando lo que la sociedad es hoy en día y contando el día a día de unos morros comunes y corrientes ( que eso somos). Somos como cualquier compa tuyo, solo queriendo trabajar de algo no tan convencional, por eso es tan fácil conectar.

Su nuevo sencillo, “Al Mejor Po(a)stor”, aborda un tema poco frecuente dentro del género: la religión impuesta. ¿Cómo nació esa canción y por qué sintieron la necesidad de escribirla?

“Al Mejor Po(a)stor” se escribió desde la impotencia de no poder elegir en qué creer. Y perder el valioso tiempo en la validación de dogmas eclécticos durante la niñez/adolescencia y nunca tener conforme a ese segmento cultural/ social por siempre estar “haciendo algo mal” para el Dios que ellos ven. Todos merecemos algo de qué agarrarnos y ese algo siempre tiene que ser lo que facilite el vivir. Otro tema es que desde nuestro sesgo social la gente que más habla de Dios es la que más habla de todo el mundo a sus espaldas solo por no ser como ellos quisieran que fueras o desde su frustración. Es un tema complicado y quizás como lo mencionan algo “frecuente” pero que no todo el mundo se anima a exponerlo.

Muchos descubrieron a Dr. Pink! Por el sencillo “No Tengo Auto”, pero desde entonces el proyecto ha evolucionado. ¿En qué momento sienten que está hoy la banda?

Hoy la banda está en el momento más honesto de estos 2 años y medio. No nos importa qué piensan de nosotros, nos importa hacer amigxs y sanar cosas que llevamos dentro para aligerar la carga. No decimos que antes no fuera así pero al inicio teníamos muchos más miedos, más expectativas de que pasaría con el proyecto y ahora que quitamos muchos temores de la cabeza nos ayudó a tener más claro lo que queremos escribir por lo tanto es más honesto todavía que la primera etapa.

El 26 de septiembre regresan a la Ciudad de México dentro del Amigxs Tour. ¿Qué tipo de concierto están preparando para quienes todavía no los conocen?

Es el show más grande hasta el momento de nuestra corta (o larga dependiendo quién lo lea) carrera musical. Estamos preparando un show muy especial, con escenografía, coreografías (sí, somos una banda de rock que baila en sus shows xd) una historia muy cool que cuenta un poco de nuestra Guadalajara, nueva música, y un chingo de cheve. Neta ese día es de todos, ese día el mosh no va a faltar, se los aseguramos. Pero si no te late ese rollo, también hay un espacio seguro para que no seas parte y disfrutes el show de principio a fin.