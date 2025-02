De todas las campañas de medios creadas por nuestra Máxima Casa de Estudios, la realizada a finales de octubre de 2024 fue especialmente significativa para mí. Al igual que una gran cantidad de estudiantes, logré ser la primera integrante en mi familia en pertenecer a la UNAM. Mi padre, a quien admiro mucho, no tuvo la posibilidad de concluir su educación primaria, pues desde niño trabajó junto con su abuelo vendiendo pulque en los distintos poblados de Huamantla, Tlaxcala, lugar donde nació. A los doce años emigró a la Ciudad de México para buscar un mejor futuro. Mi madre, quien cursó estudios técnicos secretariales, llegó de Chihuahua a laborar también a la gran capital. Aquí se conocieron y permanecen juntos desde hace más de sesenta años.

Recuerdo que cuando hice mi examen de admisión al bachillerato universitario, algunos de mis primos maternos estudiaban en el Instituto Politécnico Nacional y otros en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero yo anhelaba ser la primera universitaria azul y oro en mi familia. En 1985 ingresé al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, lugar donde disfruté una de las mejores etapas de mi vida, colmada de mucho conocimiento y experimentos sobre las diversas materias, así como nuevos encuentros con la música. Ahí descubrí la trova y, además, leí muchas obras literarias gracias a un club de libros que conformamos entre compañeras y compañeros. Me acuerdo con mucho cariño de los días en que pedía “aventón” para llegar a estudiar y también de cuando, al caminar entre las lujosas casas de la colonia Jardines del Pedregal, veía correr a Emmanuel, mi cantante favorito. De esa época conservo igualmente una amistad de cuarenta años con Susana, una de mis mejores amigas.

En 1988 ingresé a la Facultad de Psicología, de la cual me asombraron sus instalaciones y la calidad de sus docentes. Me hubiera gustado mucho disfrutar mi vida de estudiante en la Facultad, pero desgraciadamente mi padre tuvo una depresión muy fuerte durante dos años y fue necesario que, por las tardes y los fines de semana, trabajara como recepcionista en un consultorio médico para ayudar a mi familia con los gastos de la casa. En esas fechas no existía Fundación UNAM, por lo que tener un empleo y estudiar al mismo tiempo era la única opción para continuar con mi educación, y fue muy pesado. Años después, el orgullo de ser universitaria me impulsó a continuar con el posgrado.

Con gran emoción digo: “Cómo no te voy a querer”, si logré ser la primera integrante de la UNAM en mi familia. “Cómo no te voy a querer”, si fui instruida por excelentes profesores Puma a quienes admiro, respeto y estimo. “Cómo no te voy a querer”, si desde hace más de tres décadas me has permitido compartir mi conocimiento con estudiantes de la licenciatura y el posgrado. “Cómo no te voy a querer”, si has favorecido que colabore con colegas de la Facultad, de otras facultades y de entidades universitarias nacionales y de varios países, para contribuir a mejorar la calidad de la educación y promover el bienestar infantil a través de la lectura y la escritura. “Cómo no te voy a querer”, si mis hijos crecieron y se formaron en tus espacios; mi hija estudió también en el CCH Sur y después en la FES Aragón. “Cómo no te voy a querer”, si cuentas con la Fundación UNAM, una gran organización que aporta a las tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión, pero, sobre todo, fomenta la integración y el compromiso de la comunidad universitaria, y es el lazo de amor y solidaridad que nos une.

Celebro enormemente que, desde hace treinta y dos años, exista Fundación UNAM para apoyar de manera económica a estudiantes y, de este modo, “hacer posible lo imposible”: que concluyan su educación media y superior. Felicito con toda sinceridad a la Fundación UNAM y deseo que siga existiendo muchos, muchos años más.

Jefa de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Psicología, UNAM