Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.- La película “El rey león” cumple este verano 30 años de haberse estrenado. Andreas Deja (Polonia, 1957), animador por tres décadas de Disney, y el responsable de crear al icónico villano de la película Scar, visita la Conferencia de Animación de Sharjah para celebrar este aniversario y estrenar su primera película animada independiente “Mushka”.

Deja se ha coronado como uno de los animadores más emblemáticos de Disney, por crear la animación de personajes como Hércules, Roger Rabbit, Yzma, el Rey Tritón de “La Sirenita”; animar a Mickey Mouse en “Fantasia 2000” y ser el supervisor de animación de Lilo, de la película “Lilo y Stitch”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Deja reflexiona sobre su carrera, la historia detrás de “El rey león”, lo que se necesita para ser animador y su nueva película “Mushka”.

El animador Andreas Deja acudió a la Conferencia de Animación de Sharjah para celebrar los 30 años del lanzamiento del clásico "El Rey León" . Foto: Frida Juárez/EL UNIVERSAL.

¿Cómo fue la experiencia de hacer “El rey león”, una película que ha marcado a generaciones?

Recuerdo cuando hicimos la película y los problemas que tuvo para encontrarse a sí misma. Queríamos hacer una película con animales porque no habíamos hecho una, toda eran con humanos. Alguien había sugerido hacer algo sobre África y realmente no tenía historia, se llamaba “Rey de la selva”. Luego alguien sugirió que se hiciera algo con leones, pero ellos no viven en la selva… En ese momento había dos producciones al mismo tiempo: "Pocahontas" y "El rey león". Era el mismo equipo para hacer las dos películas en el plazo de un año. Luego se dividieron las unidades y contrataron a más gente para que fuera menos pesado. Nos dieron a elegir y todos eligieron "Pocahontas", que ya estaba más avanzada. Yo elegí “El rey león”, aunque no tuviera historia, porque siempre tuve una estrecha relación con animales.

Llevó un tiempo que la historia se encontrara, pero cuando lo hizo estuvo increíble porque trata de la vida y la muerte y me di cuenta que era un asunto serio, al grado que me pregunte en un punto si la animación era el medio correcto para contar esta historia. Me enteré que el actor Jeremy Iron fue a grabar audios para la voz de Scar y escuché las cintas y dije ‘esto es muy bueno para ser verdad’. Para un animador, la voz le resuelve la mitad del trabajo y era increíble. Iron le dio tanta vida a este personaje; no es tonto, es inteligente y malo, lo cuál lo hace doblemente peligroso. También, Scar disfruta ser malo, tiene cierto sentido del humor. Todo eso hizo que fuera muy divertido.

Scar de "El Rey León". Fuente: Twitter @Rocio17Schz

¿Qué elementos hacen a un gran villano?

La respuesta es simple: no pueden ser solo malos, deben ser más que eso, deben tener aspectos de la personalidad que los hagan interesantes. Por ejemplo, Gastón estaba completamente enamorado de sí mismo, Jaffar era pura hambre de poder, nunca estaba satisfecho, y Scar se la pasa muy bien siento malvado.

¿Considerarías a la animación como una forma de arte?

Lo es porque al animar siempre he sentido que soy yo interpretando al personaje. Si otro animador hubiera hecho a Scar, te garantizo que sería un personaje completamente distinto.

¿Cómo se convierte uno en animador? ¿Fue algo que siempre quisiste?

Sí. La primera película animada que vi fue “El libro de la Selva”, tenía 10 años y mi vida cambió por completo. Fue tan abrumador entender lo que vi: dibujos que pensaban, tomaban decisiones, fue lo más mágico, es como si fuera un truco de magia. Seis meses después de que vi la película, con ayuda de mi maestra de inglés, escribí una carta a Disney preguntando qué podría hacer para que un niño que vive en Alemania pueda trabajar con ustedes. Y respondieron, aún tengo la carta. Dijeron: ‘Si eres serio sobre la animación que hacemos en Disney, claro que debes saber dibujar, pero no queremos ver copias de Mickey Mouse y el Pato Donald, porque eso te lo podemos enseñar nosotros. Tienes que ser un artista primero, así que debes ir a la escuela de arte. Mientras tanto, puedes tomar clases de dibujo, ir a los zoológicos para observar y dibujar a los animales, identificar sus movimientos. Cuando seas más grande, debes tomar clases de dibujo de anatomía. Y nos muestras todo eso que aprenderás. Y eso hice, me lo tomé muy en serio. Ya en la universidad, me enteré que Disney tenía un programa de entrenamiento para jóvenes animadores, porque se dieron cuenta de que los viejos ya estaban envejeciendo. El encargado de ese programa era el animador Eric Larsson (director de animación de la “Cenicienta”), quien me dio oportunidad de acabar la universidad para así poder entrar al entretenimiento, que no te garantizaba un trabajo, pero hice una animación de prueba, les gustó y terminé trabajando ahí por 30 años.

Las herramientas para animar han evolucionado bastante en los últimos 30 años, incluyendo ahora el uso de la Inteligencia Artificial. ¿Qué opinas de esta evolución?

Ese es todo un tema del que no sabemos qué es lo que ocurrirá. Todos estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Yo sólo sé qué es lo que amo. Disfruto mi proceso. La industria se volcó a la animación por computadora. Me gusta lo que veo, pero no me llama como lo hizo “El libro de la selva”, cuando era niño. He decidido que no tiene nada de malo admitir que eso es para otras personas y no para mí, que me gusta dibujar y la idea de hacer que un dibujo a lápiz y papel cobre vida. Es por eso que en mi primera película independiente “Mushka” continúe con esta técnica. Tengo un viejo escritorio de animación de Disney de 1940 en mi estudio, que tiene un gran valor sentimental para mí y ahí hice casi toda la animación de esta última película. Aunque para esta cinta los fondos sí son digitales. Tuve un pequeño equipo que me ayudara con la película, que no imaginé me llevaría tanto tiempo, 10 años.

El animador Andreas Deja acudió a la Conferencia de Animación de Sharjah para celebrar los 30 años del lanzamiento del clásico "El Rey León" . Foto: Frida Juárez/EL UNIVERSAL.

¿De qué va esta nueva película “Mushka”?

Tenía la idea, pero no soy un experto en contar historias, pero un amigo, Michael McKinney, que es escritor y nunca ha trabajado en un estudio de animación, desarrolló la historia. Trata de una niña que encuentra un tigre en el bosque y lo cuida. Cuando crece, la niña se da cuenta que hay unos cazadores buscando matar al tigre. Primero pensamos en hacer la película ambientada en India, pero mi amigo me dijo que la película no le parecía lo suficientemente fresca y así fue como elegimos Siberia, porque ahí tienen los tigres más grandes del mundo. El tema musical fue compuesto por Richard Sherman, de los Hermanos Sherman, quienes ganaron el Oscar por “Mary Poppins”, ellos son los responsables de “supercalifragilisticexpialidocious”, y autores originales de la música de “El libro de la selva”, “Muy pequeño el mundo es”… Sherman estaba en la mitad de sus años 80 cuando se ofreció a hacer el tema. Fue un momento de círculo completo para mí, porque de niño ponía el disco de “El libro de la selva” una y otra vez.

Cuando eras niño pediste guía para ser animador y se te concedió. ¿Ahora tú qué le dirías a las nuevas generaciones que quieren ser animadores?

Casi lo mismo que me dijeron. Aunque ahora casi no haya muchos trabajos de animador a mano, no importa, se debe saber dibujar muy bien, porque ayuda a visualizar las cosas y si eres bueno dibujando, quiere decir que eres bueno observando.

Deja está en búsqueda de que un streaming adquiera la película.