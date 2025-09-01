Más Información

"Se lo merecía"; Manolo Jiménez asegura que Noroña "se ganó" los empujones de "Alito" en el Senado

"Se lo merecía"; Manolo Jiménez asegura que Noroña "se ganó" los empujones de "Alito" en el Senado

Nuevos ministros participan en ceremonia de purificación; "Corte no será guiada por el poder y el dinero", asegura Hugo Aguilar

Nuevos ministros participan en ceremonia de purificación; "Corte no será guiada por el poder y el dinero", asegura Hugo Aguilar

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Captan en video a exgobernador de Querétaro en riña; asegura que defendía a una mujer

Once meses después de tomar las riendas del país, la presidenta rindió su primer informe de gobierno, dónde dedicó 2 minutos con 45 segundos a los y que se desarrollaron en su agenda política.

En el ámbito cultural, la mandataria dedicó un minuto con 14 segundos, dónde comenzó con la inversión a las escuelas de formación artística y la eliminación de las cuotas de inscripción.

Lee también:

Asimismo destacó el programa México Canta, impulsado por la .

“A través del programa México Canta hermanamos a los jóvenes de México y Estados Unidos y fomentamos la música mexicana que no haga apología al consumo de las drogas ni a la violencia”.

También subrayó la inauguración de la Cineteca Nacional de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, recinto cinematográfico inaugurado parcialmente el año pasado, y qué hace unas semanas fue abierto completamente al público.

Agregó que al Fondo de Cultura Económica lanzará en diciembre el programa “25 libros para el 25”, iniciativa con otros países de América Latina donde se publicarán obras Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Julio Cortázar y Juan Gelman.

Lee también:

En la parte de ciencia, la presidenta destacó la creación de 10 proyectos estratégicos para la innovación y desarrollo de tecnología nacional.

“Entre ellos destaca el mini vehículo eléctrico Línea, el proyecto Kutsari, taller de diseño de semiconductores, los satélites de observación Ixtli, el sistema meta oceanico de monitoreo climático y protección civil, y Quetzal, el diseño y producción de un vehículo aéreo no tripulado de última generación”, dijo, y añadió que hay cerca de 500 científicos trabajando en estos proyectos.

También refirió que se han aumentado en un 193% los apoyos proyectos de investigación científica, en un 70% las becas al extranjero, y en un 23% las estancias postdoctorales.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses