Tras el anuncio de una protesta afuera de las oficinas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, convocada por la escuela y compañía Cirko de Mente ante la posibilidad de que desaparezca la Licenciatura en Artes Circenses Contemporáneas, LACC) y la respuesta que emitió la Secretaría de Cultura, Cirko de Mente publicó un comunicado en el que aclara ciertos puntos.

En la respuesta de la Secretaría de Cultura se señala que, por ejemplo, la matrícula actual es de nueve alumnos y alumnas por grupo; que desde 2019 sólo se han titulado nueve estudiantes; que la Secretaría le otorgó a la asociación civil Cirko de Mente un millón 600 mil pesos “para cubrir los gastos operativos de abril a septiembre de 2025”; que el Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY) las gestiones y procesos educativo a partir de 2025 y que en este proceso no se dejará de lado al personal docente y administrativo; que la convocatoria del nuevo ciclo escolar se emitirá en el transcurso de este año y que las solicitudes de los representantes de la asociación civil Cirko de Mente “han condicionado los procesos administrativos con solicitudes que exceden las posibilidad jurídicas, administrativas y presupuestales de la institución”, pese a los convenios ya establecidos.

Cirko de Mente, en el comunicado con fecha del 1 de abril, detalla en su respuesta al comunicado de la Secretaría de Cultura que, “a partir de la llegada de Ana Francis López, lo que planteó es que pretende no otorgarlo más [el apoyo anual], el apoyo que se recibirá este año será únicamente por seis meses, se acaba de firmar después de múltiples presiones en un contexto de maltrato y ninguneo inaceptables”.

En el segundo punto se señala que “es falso afirmar que desde 2020 la Secretaría de Cultura local otorgue un apoyo económico anual sin precedente. Los montos que Cirko De Mente ha recibido a través de un convenio con la Secretaría de Cultura son menores a los que recibe anualmente cualquiera de las escuelas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY) (…) Cuando se recibió por parte de Ana Francis López y su equipo el planteamiento de absorción de las licenciaturas a la Secretaría uno de los principales argumentos que dieron fue que querían ahorrar recursos”.

Cirko De Mente subrayó que uno de los planteamientos centrales es que no se afectarían los procesos académicos en curso ni la publicación de la convocatoria 2025/26 (la cuál tenía como fecha límite el mes de marzo).

“Después de ríspidas sesiones de trabajo en las que Ana Francis y su equipo plantearon bajar los sueldos a docentes, contratar menos personal y mudar las carreras de manera inmediata al Faro Cosmos o cualquier otro recinto con tal de sacar las licenciaturas de la Karpa De Mente, se logró concretar el 18 de febrero un acuerdo en el cual la Secretaría de Cultura CDMX, Ana Francis López, se comprometió a sostener el sueldo a docentes. Sin embargo, se levantó de la mesa de diálogo de manera abrupta, sin que se hubiera concluido la negociación en torno a la cantidad de personal a contratar. Situación muy grave, porque entre otras cosas quieren “ahorrar” en la contratación de personal de rigging y técnicas de seguridad, mantenimiento específico para la infraestructura circense, especialista en acompañamiento psicopedagógico, fisioterapia y nutrición”, se lee en el comunicado.

“Por lo anterior, para buscar una solución justa y ante la forma agraviante en la que se condujeron tanto Ana Francis López como Erandi Fajardo, quien por cierto no figura en el organigrama de la Secretaría y de quien no sabemos cuáles son sus atribuciones oficiales, se buscó a la Jefa de Gobierno en audiencia ciudadana. En mencionada audiencia realizada el 4 de marzo, Clara Brugada solicitó a Ana Francis López que resolviera favorablemente lo que Cirko De Mente estaba solicitando. Contrario a lo anterior en reunión el 11 de marzo con Erandi Fajardo y Luz Elena Aguilar, se notificó a los representantes de Cirko De Mente, que “la última decisión de Ana Francis era bajar los sueldos a maestros y que de la convocatoria no sabían para cuándo la van a sacar por que debían tramitar el cambio de sede ante SEP” de entonces a la fecha han roto de facto el diálogo y mesa de trabajo para avanzar en la integración de LACC a la Secretaría”.

La comunidad de Cirko de Mente también denuncia que las llamadas sin respuesta se han multiplicado y que lo enlistado vulnera derechos culturales y educativos, y es opuesto a la respuesta emitida por la Secretaría de Cultura.