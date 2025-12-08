GUADALAJARA, JAL.— La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara cerró ayer su edición 39 con la presencia de 953 mil 112 asistentes a sus más de tres mil actividades realizadas a lo largo de nueve días, esto significó 45 mil 812 personas más respecto al año pasado.

Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL, comentó que la asistencia “fue masiva”. “Estamos llegando casi al millón de asistentes en 43 mil metros cuadrados de exhibición, donde hubo presencia de 2 mil 790 sellos editoriales de 64 países quienes ofrecieron 450 mil títulos”, indicó al presentar el balance.

Cambio de estafeta Invitado de Honor 2025-2026 Barcelona / Italia, en el último día de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2025. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Los eventos con más público fueron las presentaciones de Richard Gere, Joan Manuel Serrat, Chimamanda Ngozi Adichie, Venki Ramakrishnan, Pavel Gabor, Cristina Rivera Garza y Gael García Bernal. En ese sentido, Schulz Manaut reconoció que el cupo en algunos foros, después de que centenas de personas quedaran fuera del auditorio para escuchar a Joan Manuel Serrat y a Richard Gere, estuvieron a su máxima capacidad.

“El Centro de Exposiciones nos parece el lugar más adecuado para la feria, no tenemos otro espacio y no digo en Guadalajara sino en toda América Latina. Aquí nos vamos a quedar, pero tenemos que saber que tiene un tope al que ya estamos llegando”, afirmó.

Marisol Schulz Manaut explicó que no están con una guerra de las cifras ni “que a fuerza” tienen que alcanzar un millón de asistentes ya que lo importante es la calidad más que la cantidad.

“Lo que pasa es que hay muchas actividades y hay muchas personalidades que atraen a multitudes, eso es cierto. Ya la Expo llegó a un tope, pero tenemos a Protección Civil, no se hace de manera improvisada (la logística)”, detalló.

La directora del encuentro librero aceptó que el tema de la capacidad es uno de los aprendizajes de esta edición.

“Tengo que recordarles que no viene todos los años una estrella de Hollywood, hablemos también en plata. No es lo mismo el público que viene a ver a escritores como Joana Marcús, que es un público multitudinario con el que estamos acostumbrados y sabemos muy bien cómo trabajar, que con una estrella de Hollywood en donde la gente no vino a escuchar la charla sino a tomarse la foto, hay que decir las cosas como son”, apuntó.

Lee también Grandeza, el nuevo libro de AMLO; muchos ejemplares, pocas ventas

Otras cifras que Schulz compartió fueron acerca de las ganancias. “Puedo decir que tuvimos ingresos por 131 millones 258 mil 454 pesos, y egresos por 128 millones 100 mil 379 pesos. Tenemos una utilidad relativa, de 3 millones 185 mil 075 pesos. Es importante decirlo porque tras la pandemia tuvimos años muy difíciles, pero hoy económicamente hablando, la feria es autosuficiente”.

Sobre la próxima edición en la que se festejarán los 40 años de la FIL, Schulz Manaut adelantó que las actividades de la feria se realizarán durante todo el 2026 y no únicamente del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

Durante la ceremonia de cambio de estafeta, Barcelona se despidió de Guadalajara y dio la bienvenida a Italia, próximo invitado de honor a la FIL de Guadalajara. Dicho país realizará una programación bajo el lema “El mundo nos habla como un gran libro”. Filippo de la Rosa, ministro plenipotenciario y director central para la promoción de la Cultura y la Lengua italiana, mencionó que algunas actividades se centrarán en el centenario de nacimiento del escritor Darío Fo y el bicentenario de nacimiento de Carlos Collodi, autor de Pinocho.