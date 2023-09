"Armando Manzanero", nombre que lleva por título el primer libro biográfico e iconográfico del multifacético artista del romanticismo mexicano: durante 73 años de carrera se dedicó a componer música, a producirla y promoverla, interpretó canciones, grabó colaboraciones, fue director musical y acreedor de premios y reconocimientos (el mayor, un Grammy por trayectoria que sólo los Beatles presumen).

Editado por Alberto Tovalín, el libro, de 300 páginas y pasta dura, contiene dos textos que hablan de la importancia de Manzanero, el "yuateco universal", el prólogo de Pável Granados y el central de Enrique Martín Briceño, ensayista y periodista respectivamente con amplio dominio temático y surtido conocimiento del maestro. En la publicación también estuvieron involucrados entes públicos como el gobierno de Yucatán y la Secretaría de la Cultura y las Artes, que financiaron el proyecto editorial, o la Fonoteca Nacional que les abrió las puertas al catálogo musicológico.

El libro, que será presentado hoy en la ciudad de Mérida, en el Palacio de la Música, Centro Nacional de la Música Mexicana, a las 19:30 horas, guarda una valiosa colección iconográfica del compositor de "Mi amor… con mi amor", fotografías que en parte fueron cedidas por la hija del cantautor, Martha Manzanero. Podemos ver a Manzanero, por ejemplo, con Carlos Monsiváis —aficionado de los boleros— o con la cantante cubana Celia Cruz o con su par, el compositor José Alfredo Jiménez.

"Este libro estaba pensado desde 2020, cuando se estaba por inaugurar su museo, un amigo Alberto Allende era el encargado de hacer el guión museográfico, y le comentó a Martha: oye, no hay un libro que exista sobre la historia de tu papá, por qué no se lo comentas. Al maestro le interesó mucho, pero lamentablemente no pudo verlo porque falleció en 2021 por la pandemia de Covid", comenta en entrevista Tovalín, el también coordinador. Pero lejos de desdibujarse este proyecto, dice, "con la muerte de Manzanero se hizo inaplazable".

Los dos textos que aparecen son de gran valor documental, además de lo estético y anecdótico, en buena parte por la investigación como por el rescate de documentos que nos hablan de la enorme trascendencia de Manzanero en el ámbito musical, una figura que hizo renacer el bolero y las baladas y las catapultó hacia el mundo. Para lograr su aproximación a Manzanero, Enrique Martín Briceño consultó notas periodísticas, biografías breves en portales digitales, a través de entrevistas realizadas al compositor a lo largo de su vida, archivos y gente que rodeó al yuateco.

"La obra de Manzanero es de gran relevancia para la música y la cultura popular", considera Briceño, quien asegura que por su parte está organizado, junto con Tanius Karam, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un coloquio académico "con el propósito de continuar con la producción de conocimiento en torno a la figura del artista".

A la presentación acudirán, además de los involucrados en la creación del libro, José Antonio Cevallos, quien fue amigo de Manzanero y coautor, Edgar Cruz, su productor de radio, las artistas María Medina, Maricarmen Pérez, Eduardo Vázquez, con quien compuso un disco, Juan Palacio, pianista que lo acompañó, así como la familia del maestro.

