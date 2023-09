Contemplar desde la ventana y pintar lo que ve, es un proceso creativo que disfruta el pintor Carlos Pellicer López (Ciudad de México, 1948). Los paisajes que ha realizado en las últimas dos décadas se exhiben en la exposición Desde la ventana, curada por José Ignacio Aldama, y que se puede visitar en el Seminario de Cultura Mexicana.

La muestra está conformada por 30 pinturas, de formato mediano y grande, en las que el artista explora el género del paisaje. “Lo que más me ha llamado la atención desde que empecé a estudiar pintura ha sido el paisaje. Con los años, me doy cuenta que me interesa tratar de pintar la emoción que suscita en mí el paisaje y no tanto hacer una copia fotográfica”, explica Pellicer López, en entrevista.

El artista asegura que su interés en el paisajismo surgió por el acercamiento que tuvo a este tipo de arte durante su infancia, tanto en la casa de sus padres, como en la de su tío, el poeta Carlos Pellicer, quien coleccionó obras de José María Velasco.

“El paisaje es uno de los géneros que nos invitan a la tranquilidad. Busco armonías placenteras”, explica sobre su obra el artista visual e ilustrador.

Entre las piezas de Pellicer López, hay pinturas que hacen referencia a Dr. Atl, Cézanne, Tintoretto y Degas, pues el pintor —quien considera que aún sigue aprendiendo sobre paisajismo—, toma como guía de aprendizaje la obra de esos artistas establecidos. “Con toda proporción guardada, me siento discípulo de estos genios”, afirma.

La pintura de Pellicer López se caracteriza porque está hecha con la técnica de encáustica –la misma que usaban los muralistas–, que consiste en mezclar cera y pigmentos en caliente, su aplicación debe ser rápida, pues al secarse, se endurece. La muestra Desde la ventana, se puede ver en Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana (Av. Presidente Masaryk 526, Polanco), hasta el 19 de noviembre.