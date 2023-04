Aquí, un resumen de las noticias más virales de la semana, ilustradas con memes

Barbie conquista hasta la política mexicana

Este martes se estrenó el trailer de la película “Barbie”, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, y dirigida por Greta Gerwig. A su vez, se lanzaron los posters de la película, donde se destaca las habilidades de las Barbies que aparecerán en la película, mientras que cada Ken “sólo es Ken”.

Este lanzamiento se viralizó y causó que los usuarios crearan sus propios posters de Barbie y ni las corcholatas se salvaron.





El sismo de lunes por la noche

Para iniciar la semana, las placas tectónicas dieron tremendo susto a los mexicanos, por un sismo de 5.5 en Puerto Escondido. Sin embargo, el movimiento no fue perceptible en la Ciudad de México, aunque sí espantó a muchos.

Confusión por horario de verano y por primera vez muchos fueron puntuales

Este es el primer año en el que no hubo cambio de horario, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo decretara. Sin embargo, el memo no llegó a los aparatos electrónicos, de los que muchos dependemos ciegamente. Celulares y computadoras hicieron el cambio automático al horario de verano, adelantando el reloj por una hora, cuando ya no era necesario. Esto hizo que personas llegaran al metro antes de que lo abrieran o que llegaran una hora antes de lo comprometido. Al final, sólo quedó reírse de uno mismo y para la anécdota.

