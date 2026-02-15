El show de medio tiempo del Conejo Malo en el Super Bowl 2026, que desató entusiasmos y polémicas por la relevancia que cobra la identidad latina en territorio estadounidense en estos momentos, se llevó los mejores memes de esta semana.

Además, estuvo el empate del América el miércoles pasado, un empate sin goles frente al Olimpia de Honduras.

El medio tiempo de Bad Bunny

Durante 13 minutos Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, puso a bailar a millones de aficionados, espectadores del evento deportivo más importante de Estados Unidos. El puertorriqueño tomó el Levi's Stadium e interpretó 11 canciones, junto a invitados de primer nivel como Lady Gaga y Ricky Martín.

Durante el concierto, que tuvo un espíritu emocionante y dio voz a la diversidad cultural de América Latina, los memes estallaron en redes sociales.

El contexto político y el fervor de la presentación fueron los temas que inspiraron a los internautas.

Yo cuando Bad Bunny mencionó a México en el show de medio tiempo del Superbowl pic.twitter.com/Lt7UUz82Fm — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) February 9, 2026

Donald Trump atacando a Bad Bunny por latinizar el Súper Bowl: pic.twitter.com/krYQdDqF2u — Martinalgui (@MartinoliCuri) February 9, 2026

El pase a octavos de final del América

Tras el empate entre el América y el Olimpia de Honduras, en un partido poco emocionante y que fue por demás aburrido para quienes lo siguieron, las Águilas alcanzaron los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

El partido fue benéfico para el América en el marcador global y representó el boleto para seguir adelante; aunque estos movimientos no fueron del agrado completo de muchos de los aficionados.

Más de uno sintió que hace tiempo no veía un partido tan malo. El registro de estas emociones contrariadas, por supuesto, quedó en los memes que rondaron las redes sociales.

Con información de Alberto Vargas Valdivia y Nicolás Schiller Solti.

