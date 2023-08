¿Eres un ávido amante de la lectura en busca de oportunidades para enriquecer tu biblioteca personal? ¡Tenemos excelentes noticias para ti! El Consejo Editorial de la Cámara de Diputados te brinda la posibilidad de solicitar libros de forma gratuita. Si tu pasión es ampliar tus horizontes literarios, ¡aquí te contamos todos los detalles!

Explora el catálogo de obras disponibles

Lo primero que probablemente desees saber es si cuentan con títulos de tu interés. Para ello, puedes consultar una tabla con la lista de libros disponibles (revisa aquí). Es fundamental destacar que puedes seleccionar hasta un máximo de 6 libros. Si una obra consta de varias partes, cada una se considera como una pieza independiente.

En el archivo encontrarás obras como "Bello como una prisión en llamas" de Julius Van Daal, "Constitucionalismo mexicano. El origen" de Cecilia Mora Donatto, "Instinto de Muerte", una autobiografía escrita por Jacques Mesrine, además de textos sobre temas revolucionarios, pueblos indígenas, derecho, luchas sociales, novela gráfica, ensayos e incluso análisis político.

Completa el formulario de solicitud

A continuación, deberás descargar y completar el Formato de Solicitud de Donación. Este formulario requerirá información personal como tu número de teléfono, correo electrónico, entidad y las obras que deseas recibir. También se te solicitará el propósito de la donación, el nombre de la persona que recibirá los libros y cómo te enteraste de esta oportunidad. Puedes descargar el formulario aquí.

Envía tu solicitud

Una vez que hayas completado estos pasos, estarás listo para enviar el documento al correo electrónico: cons.editorial2021@gmail.com. Si resides fuera de la Ciudad de México o del área metropolitana (Edomex), asegúrate de incluir todos los detalles de envío, como nombre, código postal y número de contacto.

Importante: ¡Lee los detalles!

No te preocupes, no tendrás que invertir dinero de tu bolsillo para recibir los libros. Si tenías esta inquietud, te confirmamos que es gratuito. Pero es muy importante que tengas en cuenta que, aunque los enlaces para solicitar y el catálogo de libros siguen disponibles, el Consejo Editorial ha informado en sus redes sociales que temporalmente han suspendido las solicitudes debido a la alta demanda. No se han proporcionado fechas específicas para su reapertura, así que mantente atento a Twitter y Facebook para futuras actualizaciones.

¿Cómo serán entregados los libros, una vez que esté disponible el servicio?

En cuanto a la entrega, una vez que tu solicitud sea procesada, podrás recoger los libros frente al acceso principal de la Cámara de Diputados, previa cita coordinada por el Consejo. Si vives en el interior de la república, los libros serán enviados a la dirección que proporcionaste en tu solicitud, sin costo adicional. Asegúrate de proporcionar datos completos para evitar descartar automáticamente tu solicitud.

¿Con qué frecuencia puedo hacer una solicitud?

El Consejo Editorial establece que las solicitudes pueden realizarse una vez al mes, contando desde la fecha de la última petición. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:30 a 19:00 horas (hora del centro de México). No se proporciona un número de guía para rastrear los envíos.

