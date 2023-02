Así fue la ceremonia de recibimiento de Vargas Llora a la Academia Francesa

El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura de 2010, se mostró hoy "muy contento" por su ingreso en la Academia Francesa, aunque nervioso por su discurso en francés, en el que criticó las "pantomimas" de democracia como la "Rusia de Vladímir Putin".

A las 10:00 horas (hora de la CDMX), concluyó la ceremonia. Un fuerte aplauso de los presentes fue el cierre, pero también un nuevo inicio donde el escritor peruano pasa a la “inmortalidad”.



09:54 horas. La familia de Mario Vargas Llosa, momentos antes de iniciar la ceremonia de la Academia Francesa.



09:40 horas. Al acabar el discurso de Mario Vargas Llosa fue el turno de Daniel Rondeau, periodista, escritor y editor, miembro de la Academia Francesa desde el 2019. El literato contó, en su discurso, que en su gusto por la novela “La ciudad y los perros”, viajó a Lima en 1986. En aquella oportunidad no se fue de la ciudad sin llevarse un recuerdo: un banderín del Colegio Militar Leoncio Prado, donde se ambienta la historia que le dio fama al peruano.



09:26 horas. En un momento del discurso, el nobel peruano habló de un momento formativo en su vida: el ingreso a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en oposición a los deseos de su familia, que quería verlo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la que iban los jóvenes de “buena familia”, en palabras del literato.

09:08 horas. Mario Vargas Llosa, durante la prueba de sonido de la ceremonia. Foto de Álvaro Vargas Llosa.



08:36 horas. “Yo creo que Vargas Llosa sin duda, ha sido un gran promotor de la cultura francesa en el mundo hispano. Él siempre se ha considerado una afrancesado. Él se hizo escritor por las influencias de escritores franceses como Flaubert, como Víctor Hugo, como Sartre. Yo creo que buena parte de la curiosidad y la fascinación que producen estos y otros escritores franceses en nuestro idioma, tiene que ver con la promoción que ha hecho de ellos Vargas Llosa a través de sus ensayos, a través de las entrevistas que ofrece siempre hablando de sus referentes en literatura francesa”, contó Tola a este diario.

08:36 horas. Los miembros de la Academia Francesa al momento de ingresar a la ceremonia.

08:23 horas. En conversación con "El Comercio", el escritor peruano y periodista Raúl Tola habló de la forma en la que Vargas Llosa es visto en Francia. “Hace un par de días la presidenta de la Academia Francesa ofreció una entrevista donde hablaba justamente de la figura de Vargas Llosa en relación a la cultura francesa, y decía que Vargas Llosa escribiendo en español había hecho mucho más por la literatura francesa que muchos escritores franceses”, dijo.

08:17 horas. “Cuando era niño, la cultura francesa era soberana en toda América Latina y Perú. “Soberana” significa que los artistas e intelectuales la consideraron la más original y coherente, y la gente frívola también la adoró cuando vio en ella la consagración de sus sueños, ese viaje a París que, desde un punto de vista artístico, literario y sensual, era la capital del mundo. Y no, ninguna otra ciudad podría haber disputado su corona”, indicó Mario Vargas Llosa al inicio de su discurso.

08:11 horas. Sin mayores preámbulos, el discurso del escritor empezó, donde hizo referencias a los grandes escritores franceses que formaron su obra. Asimismo, Mario Vargas Llosa hizo referencia a personajes reales en el contexto de su propia producción literaria.

A las 07:59 horas. Dio comienzo la transmisión de la Academia Francesa. Los integrantes del círculo de literatos ingresaron en fila, con sus trajes protocolares. Entre ellos está Mario Vargas Llosa, con la tradicional chaqueta negra de bordados dorados.

07:41 horas. “Ciertamente, algunos expresaron su queja de que usted no escriba en francés”, declaró la secretaria permanente de la Academia, Hélène Carrère d’Encausse el miércoles por la noche, en una recepción en la que se entregó la espada de académico al escritor. “Pero ignoran que para ser recibido en la Academia Francesa, hay que, y cito: ‘caer bien a Monseñor el Protector, tener buen humor, buena reputación, inteligencia… y poder servir para las funciones académicas’”, recordó. (EFE)

07:06 horas. “He leído la novela (‘Madame Bovary’) una media docena de veces de principio a fin y he releído capítulos y episodios sueltos en muchas ocasiones. Nunca tuve una desilusión, a diferencia de lo que me ha ocurrido al repasar otras historias queridas, y, al contrario, sobre todo releyendo los cráteres —los comicios agrícolas, el paseo en el fiacre, la muerte de Emma—, siempre he tenido la sensación de descubrir aspectos secretos, detalles inéditos, y la emoción ha sido, con variantes de grado que tenían que ver con la circunstancia y el lugar, idéntica.”

Mario Vargas Llosa, en “La orgía perpetua” (1975).

06:52 horas. La carrera de Mario Vargas Llosa, quien escribe principalmente en castellano, ha sido influenciada por la literatura Francesa. Famosos son los textos que ha escrito sobre Gustave Flaubert, autor francófono de “Madame Bovary”, una de las mayores novelas de la historia.

