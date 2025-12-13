La obra ARCA es, en palabras del dramaturgo y codirector Fernando Reyes, un espectáculo de calle que se traza entre los lenguajes de la música, el teatro y los títeres.

“Lo que nosotros visualizamos en este proyecto es un acto comunitario. Y los actos comunitarios tienen mucho arraigo en ciertas prácticas rituales. Entonces, este acto es, digamos, la integración de grupos y de públicos que van formando parte del espectáculo, pues no es una obra anecdótica, sino una obra temática en la que las partes de un ser vivo se van construyendo como si fuera el desarrollo de la vida de un ser”, afirma Reyes.

Lo que él y el director Cristian David buscaron explorar es una noción de movimiento intenso de vida y muerte que, a veces, ocurre en una especie de silencio (la gestación de un ser vivo, por ejemplo).

“Buscamos que este movimiento intenso lleve al público a integrarse a un acto donde se va construyendo algo que no se sabe muy bien qué es y que, al final, se revela que es una chicharra como símbolo de la construcción de algo que cobra vida. Digamos que está en esa frontera entre la vida y la muerte, que ocurre sin ningún lenguaje hablado”, continúa.

Aunque la obra es más cercana a lo performático, la historia que se plantea podría sintetizarse en el trabajo de tres personajes provenientes de mundos extraños que aparecen y van orientando al público hasta que la fuerza comunitaria hace que la obra cobre forma: “Para nosotros, ARCA representaba un gran reto sobra la forma en que el público se vuelve el movimiento mismo de la obra. Los personajes se vuelven guías del público para que éste entre a un universo donde se construye una chicharra gigantesca. Esta chicharra es el símbolo de un arca que contiene todos los aspectos de la vida humana y de la vida que conocemos en el planeta. A veces, conectar con el origen de esta explosión de vida que ocurre todo el tiempo en la naturaleza, en los animales, en las plantas y en el reino Fungi se vuelve también la metáfora de que todo está conectado con todo”.

ARCA es un proyecto de Idiotas Teatro y Pasatono Orquesta en el que actúan Fernando Reyes, Cristian David y Diego Santana, además participan 10 egresados de escuelas de artes escénicas de Oaxaca e integrantes de Pasatono Orquesta, así como su director, Rubén Luengas, que compuso la música de la obra. Las funciones son en el Jardín El Pañuelito en el Centro Histórico de Oaxaca capital hasta el 16 de diciembre, a las 18:00 horas. La entrada es libre.