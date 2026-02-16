El británico Irvine Welsh, autor de "Trainspotting",el portugués José Luis Peixoto, la colombiana Laura Retrepo y el mexicano radicado en Barcelona, Juan Pablo Villalobos, encabezan el grupo de escritores internacionales que participarán en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO) que este lunes dio a conocer el programa de su quinta edición que se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo de 2026, con Reino Unido, Tlaxcala, Huajuapan de León, Oaxaca, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) como invitados de honor.

El encuentro que contará con más de 900 sellos editoriales, 250 casas editoriales y más de 2 mil invitados que participarán en alrededor de 350 actividades, es un sueño alcanzado, dijo Gerardo Valenzuela, presidente y fundador de la feria, quien dijo que quienes soñaron este proyecto lo ven como una realidad sólida, un proyecto que nació con convicción.

Lee también: Jeremías Marquines: absuelto por la justicia, condenado por funcionarios culturales

Al presentar el programa de este año, que tuvo entre sus invitados a la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, Gerardo Valenzuela, aseguró que llegan a su quinta edición con “un crecimiento de más del 100%, en comparación con la primera edición” realizada en 2022, y posicionándose, dijo, como uno de los encuentros literarios de mayor crecimiento en México. Su apuesta es consolidarla no sólo como feria del libro, sino como un festival cultural que dé cabida a distintas expresiones: letras, cine, teatro, música, artes visuales, actividades académicas y más.

“La FILCO llega con una gran motivación por todo lo que se está construyendo, no solo con la feria, sino a través de la iniciativa Cultura Continua en Movimiento, gracias a la cual se consolida la feria. En la última edición tuvimos 280 mil visitantes, este año esperamos más de 400 mil”, señaló de este encuentro que entregará reconocimientos: a Carlos Martínez Assad le entregarán el Premio Historia y Humanismo FILCO 2026; a Humberto Musacchio, le otorgarán el Premio Periodismo Cultural FILCO 2026; Luis García Montero la Presea Frida Kahlo.

Además, rendirán homenajes a la fotógrafa y videoasta Paulina Lavista y el escritor Élmer Mendoza, columnistas de EL UNIVERSAL. También al fotógrafo Pedro Meyer, la actriz Ofelia Medina y el escultor de origen mixteco Tiburcio Ortiz Ofelia Medina; así como al historiador Miguel León-Portilla y al cronista Carlos Monsiváis.

A la feria también acudirán Elena Poniatowska, Coral Bracho, Agustín Monsreal, Juan Villoro, Eduardo Matos Moctezuma, Ángeles González Gamio, Adolfo Castañón, Alberto Ruy Sánchez, Guadalupe Loaeza, Natalia Toledo, Carmen Boullosa y Rigoberta Menchú. El científico Antonio Lazcano, el muralista Ariosto Otero Reyes, y las cantantes Amanditita y Vivir Quintana.

Lee también: Abrirán tesoros visuales del Centro de Documentación del Centro de la Imagen

Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, dijo que, en Coyoacán, que es el epicentro de la cultura, es sede de esta feria del libro que honra a la palabra, “un espacio donde la imaginación, el pensamiento constructivo y la memoria colectiva dialogan para construir un futuro”, y agregó que se le ocurrió que el invitado de honor internacional fuera Reino Unido, porque ellos inventaron el futbol, “y nosotros el juego de pelota”.

En el marco del Mundial de Fútbol, la feria sumará actividades dedicadas a la relación de este deporte con la literatura; y al coincidir con el Día Internacional de la Mujer, dará cabida a voces de escritoras contemporáneas con una capsula del tiempo.

Reino Unido, como país invitado, tendrá la participación de bandas de gaitas del Batallón de San Patricio, actividades sobre la historia e influencia del rock británico; un rally de Sherlock Holmes, un ciclo de cine británico contemporáneo, y conversatorios en torno a los 250 años del nacimiento de Jane Austen.

Tlaxcala, tendrá presentaciones editoriales, mesas de lectura sobre escritura de mujeres, así como de literatura y lenguas originarias; también un concierto de Murga Xicohtl, banda que fusiona música tradicional tlaxcalteca, rock y folklore de Europa del Este.

Lee también: FIL Minería inicia etapa de transformación; La directora Mercedes Alvarado anuncia cuatro ejes estratégicos y nuevas secciones

En tanto, Huajuapan de León acercará al público a las tradiciones del estado de Oaxaca mediante presentaciones de la Banda Filarmónica Municipal “José López Alavés”, que estará acompañada del Ballet de Casa de Cultura Maestro Antonio Martínez.

Por primera vez se integrará a la feria una universidad invitada de honor. Será la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que traerá presentaciones editoriales y actividades artísticas como el Ensamble Universitario Leví y la obra de teatro “Hamlet 3.5”.

La FILCO se realizará, como cada año, en el Jardín Hidalgo, corazón de Coyoacán, con lo cual la entrada es abierta y libre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc