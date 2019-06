Secuestros no preocupan al gobierno

Entre las preocupaciones del gobierno federal al parecer no está la de los secuestros que se registran en el país. Pese al incremento de 24% en este delito, la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) sigue acéfala desde que Patricia Bugarín Gutiérrez la dejó para irse como subsecretaria de Seguridad. Hasta este momento, la Conase, entidad dependiente de la Secretaría de Gobernación encargada de coordinar las acciones de las distintas dependencias de seguridad pública del país para combatir y erradicar el delito de la privación ilegal de la libertad, opera solamente con un encargado de despacho. Será que en la Segob tienen otras cifras sobre el secuestro en México y por eso no les preocupa que haya falta de coordinación.

PRD, el regreso de los hijos pródigos

El PRD comenzó ayer su reconversión en otra fuerza política arropado por políticos diversos. Sin embargo, lo que nos hacen notar, es que a la convocatoria para hacer del Sol Azteca un partido renovado, respondieron algunos de los que habían abandonado a esta fuerza política, que en esencia es la misma y mantiene a sus mismos dirigentes. Es el caso de René Arce, Ruth Zavaleta, Ricardo Pascoe y Ciro Mayén, ex perredistas que están de regreso a su partido, aunque éste jura que ya será otro. Lo cierto es que algunos de ellos no tuvieron cabida en Morena, por lo que no les quedó de otra que volver a los brazos amorosos del perredismo, que en estos momentos de crisis recibe prácticamente lo que le caiga.

Y Mancera se queda fuera

Y el que nomás no se afilia al PRD es el coordinador de la bancada de ese partido en el Senado, Miguel Ángel Mancera. De buen ánimo, nos hacen notar, ayer don Miguel Ángel acudió al acto en el que se anunció que el partido y algunas organizaciones caminarán juntos, en la llamada iniciativa Futuro 21. Sin embargo, el exjefe de gobierno se mantiene en su postura de no ingresar a las filas del PRD, y aunque afirmó que él siempre defenderá a este partido lo hará con la camiseta de ciudadano. Así, que mientras algunos regresaron, y otros más se afiliaron, el líder de los senadores perredistas prefiere permanecer fuera del Sol Azteca.

Congreso, días de decisiones

Nos dicen que la semana se viene pesada para ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Empezando por el Senado, que preside el morenista Martí Batres, ya que anoche la Junta de Coordinación Política entregó la lista de aspirantes al nuevo organismo que sustituirá al extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y que hoy dará a conocer la metodología para la evaluación de los mismos, el martes y miércoles comparecerán para que el jueves se anuncie la terna. Y en la Cámara de Diputados iniciarán con las audiencias públicas para construir las leyes secundarias de la reforma educativa, mientras alistan todo para votar, el jueves, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La agenda ya está, pero aún faltan los acuerdos con la oposición para evitar que no se atoren los temas que empujan los morenistas.