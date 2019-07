Tiene razón Djokovic

La vida del tenista no es nada fácil, debe tener talento, enormes deseos de triunfar, separarse de la familia, de los amigos, contar con un entrenador, dejar la escuela, dedicarle horas diarias al entrenamiento, al acondicionamiento físico y contar con esa habilidad innata para jugar al tenis, ser ganador y muy pocos lo tienen.

Todos los profesionales de cualquier deporte, por no citar otras actividades en la vida, pasan por la misma situación, muy parecida a la vida del tenista, quizá con diferentes circunstancias, siendo al final la palabra disciplina la que triunfa.

Djokovic, Federer y Nadal y algunos otros más, viajan en aviones privados, con entrenadores, acondicionadores físicos, especialistas en nutrición, sparring, psicólogo, nanas para los niños y novias y/o esposas que les encanta salir de shopping. Los otros tenistas viajan solos y apenas les alcanza para viajar decorosamente.

La crisis que esta viviendo el tenis profesional tiene mucho que ver por la desproporcionada repartición de los premios que se otorgan en los torneos ATPTour y la WTA. Los torneos del Grand Slam premian bien a los tenistas que pierden en las primeras vueltas, por eso es que vemos a muchos tenistas, varios de ellos desconocidos, participando en los 4 torneos de Grand Slam, aunque pierden en las primeras vueltas.

Novak Djokovic es ahora el Presidente de la ATP, que es el sindicato de jugadores profesionales y al tomar las riendas de esta agrupación ha decidido enfrentar la situación y esta decidido a cambiar varias reglas que solamente favorecen a los mejores tenistas. De hecho esto es lo que se necesita y esta bien, porque los mejores deben ganar mas dinero, pero los tenistas regulares ganan muy poco, tan poco que no les alcanza para tener entrenadores, para viajar con su pareja, para hospedarse en un hotel decente y no en aeropuertos, estaciones de tren o quedarse varios en una habitación y no alimentarse correctamente.

Los empresarios de los torneos pequeños invierten grandes cantidades de dinero en asegurar la participación de los mejores jugadores otorgando garantías (dinero y tratos VIP) por presentarse y los demás tenistas que se las arreglen como puedan y recibiendo lo mínimo. esto tiene una razón primaria, si no hay jugadores con nombre, los patrocinios no llegan y si no hay buenos jugadores el publico no compra boletos.

Djokovic, quien es el tenista que mas dinero ha ganado en premios, mas que Federer y Nadal, es quien tiene junto con su directiva un enorme reto de cambiar y premiar mas a los que pierden en las primeras vueltas y con esto mejorar la vida de los tenistas y subir el nivel de los profesionales.

La transformación, palabra que esta de moda, que puede ayudar al tenis tiene dos grandes rivales que son Federer y Nadal, adversarios de Djokovic en las canchas y ahora en el escritorio. Si no se reparte mas equitativamente entre todos los participantes, va a continuar el retiro prematuro de varias futuras estrellas que aun no maduran, pues los enormes gastos que ocasiona viajar, entrenar y vivir del tenis es cada día mas complicado.

Tanto Federer, Djokovic y Nadal, ademas de ser los tres mejores tenistas del mundo son muy inteligentes, se rodean de personas que los asesoran muy bien y los tres grandes conocen a detalle los problemas que viven los tenistas que sacrifican su vida entera por llegar a ser de los mejores tenistas del mundo.

El tenis profesional, sobre todo el de los hombres, tiene que cambiar. Las mujeres no cambiaron y se estancaron y esto lo tiene bien visto el jefe Nole.

Tiene razón Novak Djokovic...!!!.

