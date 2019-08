AMLO, la congruencia ante todo

Por Arlequín

Quizá la situación económica en el país no va como usted quisiera, en especial si es uno de esos fifís que prefieren el lujo barato y efímero de las trocas y las alhajas; quizá esté en desacuerdo con algunas de las políticas de la 4T, en especial si es uno de los necios a los que no le ha caído el veinte de que esto no es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, una transformación. Pero por muy conservador o neoporfirista que usted sea tiene que reconocer una cosa, al menos una sola cosa: que este gobierno actúa con congruencia.

Y antes de que se enoje y empiece con las descalificaciones permita que, como siempre, este Arlequín le exponga algunos argumentos y ejemplos que demuestran la congruencia de este gobierno. Aquí algunas citas que dan muestra de consistencia ideológica:

A) “Carstens era secretario de Hacienda y sacaba la aprobación de los presupuestos por unanimidad. Cuando estaba de secretario de Hacienda todo el tiempo por unanimidad le aprobaban su presupuesto. ¿Cómo le hacía? Era un mago, repartía... Ahí empezó lo de las partidas de moche y luego ya se generalizó, se volvió práctica cotidiana, degeneró, pero con todas las fracciones de los partidos” (Presidente Andrés Manuel López Obrador, 30 de julio de 2019).

B) “Me preguntaron en una entrevista antier; dije que como mexicano yo lo apoyaba (a Agustín Carstens para dirigir el Fondo Monetario Internacional). Yo voy a apoyar siempre a los mexicanos” (Presidente Andrés Manuel López Obrador, 31 de julio de 2019).

Si usted quiere ver en esto una falta de congruencia, está equivocado. Una cosa es que Carstens haya, según el presidente, incurrido en la práctica corrupta de dar un “moche” a los legisladores para que aprobaran sin chistar los presupuestos de la administración del presidente Felipe Calderón; otra que no se le dé apoyo para lograr ser el director gerente del FMI.

Esta acción lo único que deja ver es la bondad y el perdón cristiano que irradia la 4T. Seguro don Agustín ya se arrepintió de esos sobornos que dio a los diputados y, si su arrepentimiento es sincero, merece una segunda oportunidad.

Imagínese cuántos funcionarios estarían fuera de la 4T si no existiera el perdón. Por ejemplo: ¿cree usted que Manuel Bartlett sería director de la Comisión Federal de Electricidad después de haber pasado a la historia como el padre de la caída del sistema que dio la victoria al presidente Carlos Salinas de Gortari en 1988?

Si a este gobierno lo moviera la venganza, Morena y el gobierno federal estarían vacíos. Si la bondad y el perdón no existieran para expriistas, expanistas, exverdes, exneoliberales, exprófugos de la justicia, excorrupto y un largo etc... Simplemente no sería posible hacer la 4T pues en algún momento los principales precursores de esta inmaculada fuerza política vivieron en el pecado.

Además de coherente y cristiana, esta postura es completamente apegada al pensamiento de Vicente Guerrero, quien aseguró que: “La patria es primero”. Así que si es necesario apoyar a mexicanos para su designación en puestos internacionales; ¡deben ser avalados e impulsados sin importar su pasado!

Así que, por favor, no se sorprenda si un día de estos se apoya la candidatura de Emilio Loyoza Austin, para presidir la Organización Países Exportadores de Petróleo, la famosa OPEP… Una cosa es que don Emilio sea un prófugo de la justicia y esté acusado de delitos graves y, otra muy diferente, el dejar pasar la posibilidad de que un mexicano encabece una organización de la que México ni siquiera es parte…

El caso de los delitos ya se vería después, pero no sería patriótico perder esa oportunidad. O suponga que la ONU, específicamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quisiera que la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, encabezara esa institución, ni modo de no apoyarla solo porque está señalada de haber participado en el desvío de unos 400 millones de dólares en la llamada Estafa Maestra. ¡No señor, primero que vaya y ponga en alto el nombre de México!.. Ya que vuelva que se arregle con la justicia, pues tampoco se va a permitir la impunidad.



Otros ejemplos de congruencia:

A) “Es muy importante la atención de los asuntos públicos como para encomendárselos a los economistas; es como encomendarle la paz de un país a un militar. No es posible.” (Presidente Andrés Manuel López Obrador, 30 de julio de 2019).

B)"Sí, me estoy apoyando mucho en la Secretaría de la Defensa porque es una institución con disciplina, con profesionalismo… Por eso me están ayudando. Lo mismo los miembros de la Marina; las dos instituciones están trabajando para apoyarnos en este propósito de conseguir la paz en el país" (Presidente Andrés Manuel López Obrador, 2 de febrero de 2019)

No venga a decir que hay alguna incoherencia entre las dos anteriores declaraciones, no diga que parece que uno es el Presidente de julio y otro el Presidente de febrero. Es el mismo y con discurso inamovible.

¡AMLO es muy claro!.. Desde luego que no se ha dejado la pacificación del país en manos de militares, sino de la Guardia Nacional y aunque usted diga que es una fuerza integrada en su mayoría por militares, entrenada por militares y dirigida por un general del Ejército Mexicano en retiro, hay un mando civil y, en última instancia, el jefe supremo de todos los militares es un civil: el propio Presidente. Así que ni lo intente, aquí no hay incoherencia posible.

ME CANSO GANSO: Más Juarista que Juárez: “La verdad es cristiana, la mentira es del demonio” (Presidente Andrés Manuel López Obrador, 30 de julio de 2019).

ME CANSO GANSO II: “Estos son mis principios; si no les gustan, tengo otros”. (Gorucho Marx, humorista).

***En la foto principal: André Manuel López Obrador/ Carlos Mejía. El Universal