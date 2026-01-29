Hoy se presentó la Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, realizada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante la inauguración del “Foro Inteligencia Artificial en la vida pública de México”, en el Museo Nacional de Antropología.

Rosaura Ruiz, titular de la Secihti, explicó que, debido a que los desarrollos tecnológicos tienen un efecto directo en la vida, “nunca son socialmente neutros”.

La funcionaria señaló que, en el caso de la inteligencia artificial, si es bien orientada, “puede contribuir de manera decisiva al bienestar social, a la reducción de desigualdades y a la construcción de un país más justo, equitativo y sustentable”.

Ruiz añadió que el uso de la IA exige una “visión pública y marcos de gobernanza responsables”, por lo que ambas dependencias gubernamentales crearon esta declaración, conformada por una serie de 10 principios, llamados Principios Chapultepec, que abarcan desde la responsabilidad humana en la toma de decisiones hasta la protección de datos.

Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Detalló que estos lineamientos son de “carácter orientador y no pretenden agotar la discusión sobre el uso de la inteligencia artificial”, sino “contribuir a un debate público e informado, plural y en constante construcción que permita acompañar el desarrollo de estas tecnologías con reflexión ética, responsabilidad social y visión de futuro”.

Los principios son los siguientes:

La IA debe ampliar derechos, nunca reducirlos.

Toda decisión apoyada por IA debe tener responsables humanos, sustentada en marcos institucionales claros.

Si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse.

La IA se gobierna mejor cuando se decide en colectivo.

La IA sólo es valiosa si genera bienestar para las personas.

Antes de automatizar, hay que comprender a quién y qué afecta.

La tecnología estratégica debe responder a las necesidades del país.

El desarrollo de la IA requiere fortalecer la educación y el conocimiento en el país.

La IA no puede ser ajena a la diversidad cultural y lingüística del país.

Los datos son un bien público que deben cuidarse con responsabilidad.

