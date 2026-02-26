La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) ofrece becas para estudiantes indígenas, con discapacidad, jefas de familia y que sean madres o padres que deseen estudiar el posgrado, así como apoyos para estudiar dentro y fuera del país y especialidades médicas.

El apoyo financiero tiene el objetivo de reducir las desigualdades en espacios académicos.

“A través de las Becas de Inclusión se construye un instrumento estratégico para ampliar el acceso, reducir brechas y garantizar igualdad sustantiva en el ámbito científico y humanístico para la población con discapacidad o de los pueblos indígenas”, explica la dependencia en un boletín de prensa.

En el caso de estudiantes que ejercen la maternidad y paternidad, la secretaría señala que se amplían la igualdad de oportunidades al dar apoyos que “reconocen las dificultades que enfrentan las y los estudiantes en materia de cuidados durante la etapa reproductiva”.

Y con el fin de mitigar el abandono de estudios a nivel licenciatura por parte de madres de familia y alentar a que continúen con estudios de posgrado, la dependencia ofrecerá apoyos complementarios y manutención.

Para conocer las fechas de postulación y más detalles sobre requisitos, visite https://secihti.mx/periodo-convocatoria/2026/.