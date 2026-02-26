Más Información
La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) lanza la Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026, que ofrecerá apoyos para la realización de investigaciones científicas, humanísticas y en la promoción de vocaciones.
Las fechas de postulación dependerá del área a la que quiera aplicar el interesado:
Investigación humanísitica: del 2 al 20 de marzo. En este campo entran los investigadores que tengan proyectos que “contribuyan a la comprensión de procesos sociales, culturales, históricos y simbólicos, favoreciendo el pensamiento crítico”.
Ciencia básica y de frontera: del 2 al 30 de marzo. Aquí es para los investigadores que generan “conocimiento original, de largo plazo, con rigor científico y potencial transformador, sin necesariamente requerir aplicación inmediata”.
Investigación en Ejes Estratégicos: del 27 de febrero al 13 de marzo. Esta parte es para aquellos que tengan un proyecto “de gran pertinencia social, orientados a la atención de problemas prioritarios y con capacidad de incidencia en el diseño, fortalecimiento, implementación y/o evaluación de políticas públicas”.
Para cualquier duda sobre la aplicación a esta convocatoria, la secretaría realizará sesiones informativas en línea. El 4 de marzo a las 11 horas se asesorará para Ejes Estratégicos; el 5 de marzo a las 13 horas es para SecihInvestigación humanística y el 9 de marzo a las 11 horas es la sesión para Ciencia básica y de frontera.
Las bases y términos de la Convocatoria Nacional de Investigación Científica y Humanística 2026 se puede consultar en: https://secihti.mx/convocatoria/ciencias-y-humanidades/convocatoria-nacional-de-investigacion-cientifica-y-humanistica-2026/
La Secihti explica en un comunicado de prensa que desde 2025 cambió la política de apoyo al gestionar apoyos a largo aliento: “Se pasó de financiar 500 proyectos por año, a cerca de mil 900 proyectos con horizontes de ejecución de hasta tres años, lo que permitió fortalecer líneas de investigación de largo aliento alineadas con las prioridades nacionales”.
