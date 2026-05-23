La Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) ofreció, el pasado 21 de mayo, una clase masiva de historia de México sobre “los cuatro procesos de transformación” a cerca de 20 mil estudiantes de secundaria a lo largo del país.

Rosaura Ruiz, titular de la dependencia, participó en el evento donde a través de una puesta en escena, canciones de rap y videos cortos al estilo TikTok, se equiparó al gobierno de actual de Claudia Sheinbaum y al de Andrés Manuel López Obrador con la Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución, eventos que según la funcionaria son “las cuatro transformaciones” del país.

“La Cuarta Transformación implica eso, implica que no haya clasismo, implica que no haya racismo porque México ha sido muy racista en la época anterior al presidente Andrés Manuel López Obrador, muy clasista, muy racista, despreciando a los pueblos originarios, de los más morenos (...). ¿Qué quiere decir Cuarta Transformación? La recuperación de nuestro orgullo de ser mexicanos y mexicanas (...). Lo que les quiero decir, niños y niñas, es eso, que entiendan que estamos en un proceso de transformación, que México está cambiando”, declaró Ruiz en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos.

Durante la jornada, estudiantes escucharon ponencias sobre los cuatro procesos de transformación en México. Foto: Secihti.

Lee también Inaugura la muestra “Animales sagrados”, en la galería LS

La titular de Ciencia explicó a los estudiantes de secundaria presentes que la visita a Morelos fue una instrucción de la presidenta Sheinbaum y les recordó que ella es quien impulsa la beca que reciben en la actualidad.

Tras mencionar la Independencia y la Revolución, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, dijo que “después llegó ese gran presidente de México que tuvimos, Andrés Manuel López Obrador, que también ayudó a la mayoría de la población, y hoy tenemos a la primera presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que es una gran gran mexicana y que también está luchando por la mayoría de nuestra población, para que todos puedan estudiar, ahora todos ustedes tienen una beca, ¿sí o no?”.

En la puesta en escena, el narrador explicó a los estudiantes que hubo una crisis debido a “los malos manejos de gobiernos corruptos y represores”, lo que provocó que creciera el descontento con respecto a la falta de justicia y libertad. “Y fue entonces cuando la sociedad civil se enfrentó contra la represión. Es a partir de ahí que empezaremos a hablar de la Cuarta Transformación”, declaró. Ese fragmento de la clase comenzó a partir del Movimiento Estudiantil del 68, después en un video corto –al estilo TikTok– se incluye el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al movimiento feminista y homosexual, huelgas estudiantiles, la “la lucha por la democracia electoral que enfrentó el fraude de 1988 y el fraude del 2006” y “la construcción de una oposición política que marcó el camino hacia una Cuarta Transformación”.

Foto: Secihti.

Lee también “Torneo de ajedrez, danza contemporánea”, proyecto multidisciplinario llega al Cenart

En un comunicado de prensa, la Secihti informó que la clase masiva “se enlazó simultáneamente con participantes de 21 estados mediante plataformas digitales” y que este evento “forma parte de una estrategia nacional que contempla futuras jornadas en disciplinas como robótica, inteligencia artificial, español, ajedrez, ciencia y tecnología”.

Lee también Artes de México publica tres nuevos títulos como apuesta por sus lectores