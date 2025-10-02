MXM
VIDEOS
PODCAST
NEWSLETTERS
JUEGOS
CONSULTAS
×
Secciones
El Universal
Nuestros Sitios
Multimedia
Servicios
Club El Universal
Experiencias El Universal
Aviso Oportuno
El innombrable
Cartón de KEMCHS
Cartón de KEMCHS
KEMCHS
| 02/10/2025 |
02:43 |
Actualizada
02/10/2025 02:43
KEMCHS
Ver perfil
Más Información
Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno
Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles
Reforma electoral tendrá que profundizar la democracia, dicen académicos de la UNAM; piden incluir consultas con expertos
Va Corte a sede alterna por marcha del 2 de octubre; sesionará al sur de la CDMX
Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación
Estudiantes del IPN bloquean Periférico Norte y Conscripto; exigen mejores condiciones escolares
Intento de asalto provoca balacera y pánico dentro de centro comercial en Tlaquepaque, Jalisco
Padres de familia toman instalaciones de secundaria en Yucatán por falta de maestros
Cartón de KEMCHS
TEMAS RELACIONADOS
El Universal
Noticias según tus intereses