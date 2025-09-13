MXM
VIDEOS
PODCAST
NEWSLETTERS
JUEGOS
CONSULTAS
×
Secciones
El Universal
Nuestros Sitios
Multimedia
Servicios
Club El Universal
Experiencias El Universal
Aviso Oportuno
Pañuelo blanco
Cartón de FER
Cartón de FER
Fernando de Anda (FER)
| 13/09/2025 |
01:22 |
Actualizada
13/09/2025 01:22
Fernando de Anda (FER)
Ver perfil
Más Información
México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU
Oasis regresa a CDMX y desata la nostalgia: fans acampan, cruzan el mundo y heredan la emoción a sus hijos
Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia
Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"
Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo
El peso y la Bolsa Mexicana de Valores con su nivel más fuerte desde julio del 2024
México reactiva envío solo de cartas y documentos sin valor comercial a EU
Trasladan al "Choko" a Penal de Máxima Seguridad en el Estado de México
Cartón de FER
Únete a nuestro canal
¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
TEMAS RELACIONADOS
Mexico
Morena
amlo
Semar
Rafael Ojeda Durán
Claudia Sheinbaum
corrupcion
Huachicoleo
robo de combustible
Comentarios
Noticias según tus intereses