Por su cercanía a la Ciudad de México, a Hidalgo y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Huehuetoca-Zumpango se está consolidando como un polo atractivo para el desarrollo de naves industriales, de acuerdo con la consultora inmobiliaria Datoz.

“Estamos viendo como la zona se está consolidando como un submercado en poco tiempo. De DOS años a la fecha, Huehuetoca-Zumpango ha crecido con parques industriales con naves de gran tamaño para empresas como Mercado Libre, Inditex y Promoda que requieren de este tipo de naves de gran formato para lograr abastecer de manera puntual sus cadenas de suministro” explicó Silvia Gómez, analista senior de Investigación de Mercado de Datoz.

“Al haber poca tierra para seguir construyendo nuevos parques industriales en Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán, ahora están llegando a Huehuetoca-Zumpango naves de gran tamaño y la demanda por parte de este tipo de empresas es porque las cadenas de suministro necesitan todas las conexiones de carreteras para llegar a todos los puntos del país”, agregó.

En el segundo trimestre, la zona Centro, que incluye la zona de Huehuetoca y Zumpango, sumó 21 millones de metros cuadrados de naves industriales, un incremento de 6% respecto al segundo trimestre de 2025

Esta zona se ubicó en primer lugar a nivel nacional de mayor renta de nuevos espacios industriales con 635 mil metros cuadrados nuevos de renta en el segundo trimestre.

Su tasa de vacancia es de 3.7% y el precio de renta de las naves industriales es 9.9 dólares por metro cuadrado al mes, un incremento de 7% frente al mismo periodo del año anterior y siendo el precio más alto a nivel nacional.

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Los registros de Datoz señalan que esta zona se está comenzando a convertir en un polo interesante, pues está justo entre la Ciudad de México e Hidalgo y Querétaro, ya que la Ciudad de México termina en Tepotzotlán, sigue Tepeji del Río y después Querétaro e Hidalgo y la distancia es muy corta para llegar de un punto a otro.

En el segundo trimestre, las principales ocupaciones de espacios industriales en esta zona fueron Amazon con 47 mil 864 metros cuadrados ocupados en Megapark, Tepotzotlán; Inditex con 33 mil en Panorama Tultepec en Huehuetoca-Zumpango; Promoda con 21 mil 277 metros cuadrados en T-mex Park en Huehuetoca-Zumpango; otra empresa de logística con 19 mil 30 metros en Tule Industrial Park en Tultitlán; y otra empresa de logística con 16 mil 79 metros en Buró Logistik Tultepec en Cuautitlán.

En cuanto al origen de la inversión de las empresas que lideran la ocupación de naves industriales en la zona Centro están las empresas mexicanas con 48%; las chinas, 21%; las de Estados Unidos, 17%; las españolas, 12%; y las danesas, 2%.

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Datoz prevé que la zona Zumpango-Huehuetoca empezará a ganar atractivo para las empresas que incluso la zona Cuautitlán, Tultitlán, Tultepec, por mejores precios, mayor espacio, conectividad y beneficios para los inquilinos.

En la zona aún hay un par de nuevos proyectos en construcción que concluirán en los próximos meses consolidando más naves industriales hasta que se construya en toda la tierra de reserva.

A nivel nacional, el mercado industrial nacional creció 3% su inventario en el segundo trimestre al sumar 106 millones de metros cuadrados y una tasa de vacancia de 6%, reflejo de la expansión de varios sectores, pero sobre todo logística y comercio electrónico.

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