Pese a que se declaró en quiebra en Estados Unidos, la empresa de renta de espacios de trabajo WeWork ve lejanos esos problemas en sus operaciones de Latinoamérica, mientras en México la relocalización de cadenas productivas (nearshoring) ha fortalecido sus ingresos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Karen Scarpetta, directora ejecutiva de WeWork LATAM, destacó que en el primer semestre tuvieron 31% más de ingresos respecto al mismo periodo de 2022.

“Tomando en cuenta las oportunidades que hemos visto en 2023 a nivel económico que tiene México, todo lo que está pasando con el nearshoring es fundamental para que nosotros podamos establecer la operación de empresas estadounidenses o de distintas partes del mundo que ven en México, como operación centralizada, y con talento mexicano, la mejor oportunidad para generar crecimiento”, afirmó.

Scarpetta explicó que en un modelo tradicional, las empresas que llegan al país por el fenómeno del nearshoring probablemente tardarían de 12 a 18 meses en establecer sus operaciones, pero con el modelo de coworking de WeWork están listas para operar en tres meses.

Sin impacto por bancarrota

En Estados Unidos, WeWork Inc. se declaró en bancarrota el lunes pasado por la noche, tras años de problemas financieros que la llevaron a acarrear una deuda de más de 10 mil millones de dólares. La compañía anunció su decisión de acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos ante un tribunal en Nueva Jersey.

Scarpetta recordó que en 2021 se decidió constituir la organización en WeWork LATAM, con un nivel de independencia y un esquema similar a una franquicia.

WeWork LATAM, que opera en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, forma parte de un joint venture en el que SoftBank Latin American Fund mantiene una participación mayoritaria y no está incluida en la reestructuración de Estados Unidos: “Con ese modelo pudimos establecer una independencia financiera, operativa y, como tal, para operar el negocio y tomar distintas decisiones. Es por eso que, cualquier medida de reestructura que WeWork Inc. tome en Estados Unidos no afectará la operación de WeWork LATAM”, recalcó.

El modelo de trabajo híbrido ha permitido avanzar ante contingencias como la pandemia y aprovechar procesos como el nearshoring: “Son esas oportunidades de innovación donde encontramos diversas opciones de producto, no sólo nuestras áreas y metros cuadrados físicos, sino otros productos más digitales que permiten que el usuario pueda elegir el momento en que quiere hacer uso del espacio físico”, dijo.

“Estamos presentes en tres ciudades. Ciudad de México, la de mayor presencia, con 15 edificios en diferentes zonas; en Guadalajara tenemos cuatro ubicaciones, y estamos en Monterrey, con seis”, afirmó.