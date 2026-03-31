Nueva York.- El magnate financiero estadounidense Warren Buffett cree que se precipitó vendiendo sus acciones de Apple, pero dijo que aunque le gustaría volver a comprar, no lo haría ahora conforme está el mercado, según declaró este martes en una entrevista con la cadena CNBC.

"Las vendí demasiado pronto. Pero las compré todavía más pronto, así que...", afirmó Buffett en la entrevista.

Apple llegó a ser la apuesta estrella de la Bolsa de Nueva York para el inversor y su compañía Berkshire Hathaway, llegándose a hacer con 9.8 millones de títulos.

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Tras años de éxitos, a partir de 2024, empezó a vender una parte importante de sus títulos de la tecnológica, y, aun así, sigue siendo una de las principales compañías para Berkshire Hathaway.

El conglomerado redujo su participación en Apple a 61 mil 960 millones de dólares a finales del año pasado, según InsiderScore.

"Estoy muy contento de que sea nuestra mayor participación", dijo Buffett al respecto, aunque reconoció que no le gustaba que "fuera tan grande como casi todo lo demás junto".

Preguntado por la posibilidad de hacerse con más acciones de esa firma, el inversor reconoció que le gustaría hacerlo en caso de que el precio de los títulos bajara.

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"No es imposible que Apple llegue a un precio en el que compraríamos muchas acciones", añadió. "Pero no en este mercado".

A las puertas de que la compañía cumpla medio siglo de vida, Buffett revisó el liderazgo de Tim Cook y de Steve Jobs y definió al actual director ejecutivo como un "gestor fantástico" y "un buen tipo".

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