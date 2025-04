🔕 Cierre del mercado#WallStreet

❌ S&P 500 -2.33%

❌ Nasdaq -2.69%

❌ Dow -2.45%



Merval 🇦🇷

❌ #Merval -6.1%

❌ #MervalCCL -2.7%#Dolar 💵

Oficial $1110

MEP $1125,60

CCL $1137



"To the Moon"✅ $DFS Discover Fina 3.56%

"The Empomada"❌ $UHS Universal Hea -10.32%#NYSE pic.twitter.com/PD666Tn3wB