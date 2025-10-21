Grupo Vinte, la mayor desarrolladora de vivienda en México, reportó un crecimiento de 17.5% en ingresos durante el tercer trimestre, de 28% en utilidad neta y de 22% en flujo operativo, comparados con el mismo periodo del año anterior derivado de la adquisición de Javer.

El precio promedio de las viviendas que comercializa la empresa tuvo un aumento de 15.5%, ubicándose en un millón 031 mil pesos, debido a que se mostró un gran dinamismo en la venta de vivienda media y residencial.

“En este tercer trimestre, el mercado mostró un impulso en la vivienda de más de un millón 800 mil pesos, vemos un entorno positivo con mejores tasas, lo que da mayor acceso al crédito hipotecario.

“Además Vinte cuenta con una oferta sólida y diversificada en el país, con viviendas desde 600 mil hasta 8 millones de pesos para atender las necesidades de las familias”, destacó Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo de Administración.

Los resultados de la empresa se dieron a conocer a la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, en donde informó que se reportaron ingresos por cuatro mil 117 millones de pesos, un alza de 17.5%.

Mientras que su utilidad neta fue de 379 millones 600 mil pesos, un crecimiento del 28% y el flujo operativo de la empresa tuvo un aumento de 22%, y fue de 773.8 millones de pesos.

En el periodo referido se escrituraron tres mil 967 viviendas.

Grupo Vinte continúa desarrollo proyectos de vivienda en Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos, Baja California, Jalisco, Aguascalientes y Tamaulipas.

