En la Revista del Consumidor del mes de Noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre las pinturas de color blanco a las que les falta más blancura, así como aquellas cuyas capas se desprenden.

A 19 presentaciones de pinturas de 19 marcas distintas en color blanco y acabado mate se les hicieron pruebas para comprobar que se apeguen a la normatividad respecto a la información comercial, contenido de sólidos, índice de blancura, viscosidad y resistencia al intemperismo acelerado.

Entre las conclusiones está que las que obtuvieron los niveles más bajos en el índice de blancura son: Berel, Ipesa, Member´s Mark, Meridian y Pintumex.

Además de Precíssimo, la cual tampoco cumple con el porcentaje de sólidos requeridos y presenta desprendimiento en la capa de pintura.

Otro de los hallazgos de la Profeco fue que la pintura Cox de México cuesta 375 pesos cumple con todas las normas y tiene una calificación de Excelente, frente a Comex de 811 pesos con calificación Muy Bien, por lo que recomendó hacer compras inteligentes.

Aseguró que las mejores pinturas son: Acuario acrílica, Alvamex vinil acrílica, Vini Cox 11000, General Paint, Optimus vinil acrílica, Promex acrílica plástica y Voller 100% acrílica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm