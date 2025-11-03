Más Información

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

Marchan por segundo día en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo; reportan choques con policía estatal

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; es el galardón más importante de la literatura en español

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; es el galardón más importante de la literatura en español

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcaron su lucha contra el crimen

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcaron su lucha contra el crimen

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

En la Revista del Consumidor del mes de Noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor () informó sobre las pinturas de color blanco a las que les falta más blancura, así como aquellas cuyas capas se desprenden.

A 19 presentaciones de pinturas de 19 marcas distintas en color blanco y acabado mate se les hicieron pruebas para comprobar que se apeguen a la normatividad respecto a la información comercial, contenido de sólidos, índice de blancura, viscosidad y resistencia al intemperismo acelerado.

Entre las conclusiones está que las que obtuvieron los niveles más bajos en el índice de blancura son: Berel, Ipesa, Member´s Mark, Meridian y Pintumex.

Lee también

Además de Precíssimo, la cual tampoco cumple con el porcentaje de sólidos requeridos y presenta desprendimiento en la capa de pintura.

Otro de los hallazgos de la Profeco fue que la pintura Cox de México cuesta 375 pesos cumple con todas las normas y tiene una calificación de Excelente, frente a Comex de 811 pesos con calificación Muy Bien, por lo que recomendó hacer compras inteligentes.

Aseguró que las mejores pinturas son: Acuario acrílica, Alvamex vinil acrílica, Vini Cox 11000, General Paint, Optimus vinil acrílica, Promex acrílica plástica y Voller 100% acrílica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]