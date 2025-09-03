Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Usuarios en varias ciudades de México experimentan cortes y problemas técnicos en los servicios de Telcel y AT&T.

Según reportes en tiempo real a través de plataformas como Downdetector, ambas compañías telefónicas registran un incremento notable de fallas en señal, llamadas e internet móvil.

Telcel acumula quejas generalizadas

Los reportes de los usuarios indican que Telcel presenta fallas significativas con una alta proporción de clientes reportando pérdida total de señal e Internet móvil.

Varios estados, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, han sido los más afectados, según medios especializados.

Algunos usuarios han manifestado que ni siquiera pueden realizar llamadas de emergencia o acceder a datos, generando quejas masivas en redes sociales.

¿A alguien más le está fallando la red de #Telcel? 😶 — Karina Martínez (@kari_watermelon) September 3, 2025

AT&T también presenta señales de falla

Aunque en menor medida, AT&T también presenta problemas de conectividad móvil e internet.

Mapas de falla como los de Falla.mx muestran concentraciones de interrupciones aunque sin alcanzar los niveles observados en Telcel.

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los canales de comunicación y opciones de contacto directo con sus operadoras.

Downdetector funciona como plataforma de monitoreo de fallas en tiempo real, con base en reportes ciudadanos y visualización geoespacial de incidentes.

¡Hola! Estoy aquí para ayudarte, envíanos un DM a @attmxayuda y pronto te responderemos. — AT&T Mx (@ATTMx) September 3, 2025

