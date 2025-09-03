Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

Usuarios en varias ciudades de México experimentan cortes y problemas técnicos en los servicios de Telcel y AT&T.

Según reportes en tiempo real a través de plataformas como, ambas compañías telefónicas registran un incremento notable de fallas en señal, llamadas e internet móvil.

Telcel acumula quejas generalizadas

Los reportes de los usuarios indican que presenta fallas significativas con una alta proporción de clientes reportando pérdida total de señal e Internet móvil.

Varios estados, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, han sido los más afectados, según medios especializados.

Algunos usuarios han manifestado que ni siquiera pueden realizar llamadas de emergencia o acceder a datos, generando quejas masivas en redes sociales.

AT&T también presenta señales de falla

Aunque en menor medida, también presenta problemas de conectividad móvil e internet.

Mapas de falla como los de Falla.mx muestran concentraciones de interrupciones aunque sin alcanzar los niveles observados en Telcel.

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los canales de comunicación y opciones de contacto directo con sus operadoras.

Downdetector funciona como plataforma de monitoreo de fallas en tiempo real, con base en reportes ciudadanos y visualización geoespacial de incidentes.

