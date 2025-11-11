Más Información

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

Rosa Icela llama a la CNTE a mantener el diálogo ante anuncio de paro nacional; rechaza manifestaciones “con tintes políticos”

Rosa Icela llama a la CNTE a mantener el diálogo ante anuncio de paro nacional; rechaza manifestaciones “con tintes políticos”

Tokio.- La compañía japonesa Sony anunció este miércoles que pondrá a la venta una (PS5) únicamente dirigida al mercado japonés y que costará 55 mil yenes (unos 355 dólares), más barata que en otros países, tras una decisión similar de frente a la especulación por la debilidad del yen.

"Para celebrar el quinto aniversario de la PlayStation 5, vamos a hacer algo muy especial para el mercado japonés. Vamos a introducir una PS5 que podrá ser disfrutada únicamente en japonés", dijo Hideaki Nishino, director general de la filial Sony Interactive Entertainment (SIE) que gestiona el negocio de PlayStation, en una presentación.

Con un precio minorista sugerido de unos 307 euros, incluyendo impuestos, la versión únicamente en japonés de la consola se sitúa por debajo de los 499 euros que cuestan de media las versiones más básicas en Europa, o los 474 en Estados Unidos.

Lee también

Además de estar únicamente en japonés, Sony reveló que la consola únicamente podrá ser utilizada por cuentas de PlayStation que tengan su región establecida en Japón. La compañía nipona fijó la fecha de venta al público en el 21 de noviembre.

"Espero que más jugadores japoneses se puedan unir a la comunidad de la PS5 en Japón", concluyó Nishino.

Foto: especial
Foto: especial

Tras el anuncio, las acciones de la multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento llegaron a crecer 3.32% en las primeras horas de la sesión en el Nikkei, el principal índice de la Bolsa de Tokio.

Sony sigue, con su decisión de presentar una versión de su popular consola únicamente para el mercado japonés, los pasos de la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo.

Lee también

En una decisión no anticipada, Nintendo anunció el pasado abril que su nueva consola, Switch 2, contaría con una versión únicamente en idioma japonés, por 49 mil 980 yenes (unos 340 dólares al tipo de cambio a noviembre del 2025), y otra multilingüe por 69.980 yenes (475 dólares).

La compañía nipona buscó así, a juicio de analistas, evitar que los revendedores adquirieran la nueva consola a precios más bajos en Japón para venderla luego en otros países aprovechando la debilidad del yen.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]