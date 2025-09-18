El gobierno de la ciudad de Nueva York adjudicó el contrato para diseñar y construir una nueva etapa del metro al consorcio Connect Plus Partners, conformada por las empresas Halmar International y FCC Construcción, ésta última del empresario Carlos Slim.

Este contrato tiene un valor de más de mil 500 millones de euros, que incluyen la construcción de dos túneles de igual número de nuevas estaciones en Harlem, las cuales permitirán ampliar la línea del metro de la Segunda Avenida hacia el norte, desde el Uper East Side hasta East Harlem, informó Grupo Carso, en un comunicado.

El consorcio deberá de hacer la conversión en estación de un túnel de 762 metros, el cual se construyó en la década de 1970, además de que se tendrá que perforar otro túnel de 2 mil 560 metros hasta Malcolm X Boulevard y la excavación de la cavidad para la estación de la calle 125, además de que se tendrán que excavar pozos para edificios auxiliares y futuros accesos.

Se estima que una vez concluida la obra se podrán transportar más de 300 mil personas al día.

Cabe mencionar que FCC Construcción tiene experiencia en el diseño y la construcción de líneas del metro en Madrid, Barcelona, Málaga, Panamá, Lima en Perú, Toronto en Canadá, Doha en Catar, Riad en Arabia Saudita, Atenas o Oporto en Portugal, entre otras ciudades.

