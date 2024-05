Sistema eléctrico está estresado al máximo, no puede administrar demanda de energía: extitular de la CRE tras apagones "No hemos visto lo peor ", advierte; experto afirma que México no está preparado ante olas de calor

“No hemos visto lo peor del verano, estamos apenas empezando”, dijo ante los pronósticos de altas temperaturas que se esperan para los siguientes meses, que a su vez aumentarán la demanda de energía para enfrentarlas. Foto: Archivo