Seis de cada 10 mexicanos buscan marcas más accesibles, mientras que 52% incrementará su consumo de productos hechos en el país, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Kantar.

De acuerdo con Kantar, los hábitos de consumo se siguen transformando ante el escenario de desaceleración económica, inflación persistente y entorno global incierto.

La firma resaltó que el consumidor mexicano ha entrado en una etapa de racionalización ya que reduce gastos, analiza más sus decisiones y es cada vez más sensible al precio. Este cambio se refleja en el avance de las marcas.

Kantar explicó que dicho crecimiento se refleja en el avance de marcas propias, formatos de descuento y una visión de compra más estratégica, sin que ello implique necesariamente sacrificar calidad.

Además, resaltó que uno de los fenómenos más notorios es el crecimiento de los formatos conocidos como hard discounters (descuento duro) que aumentaron en 19% su presencia nacional entre 2023 y 2025. Así, tiendas como 3B lideran este formato con una participación de 40%, y logran incluso captar segmentos socioeconómicos altos.

Agregó que las marcas propias ganan aceptación, al combinar precios competitivos con propuestas de valor ajustadas a las necesidades.

Así, 57% de los consumidores declara haber cambiado a marcas más económicas, mientras que 35% planea modificar sus compras de productos de consumo rápido, ajustando tamaño, volumen o cantidad.

A este entorno se suma una creciente desconfianza del consumidor hacia las instituciones. Siete de cada 10 mexicanos creen que las marcas sólo se involucran en causas sociales por interés comercial.

En este contexto, se exige mayor autenticidad, propósito claro y un compromiso real con el entorno económico y social.

Apoyan lo hecho en México

Kantar dijo que ante más políticas proteccionistas en Estados Unidos, particularmente en la administración del presidente Donald Trump, se ha disparado el sentimiento de apoyo a lo nacional, donde 52% de los mexicanos dice que consumirá más marcas locales.

Añadió que el ecosistema del comercio al menudeo en México avanza a una estructura omnicanal, en la cual el consumidor exige una experiencia personalizada y eficiente.

Para la consultora, las marcas deben replantear sus estrategias, enfocándose en crear confianza y mantener experiencia de compra coherente y digitalmente integrada.