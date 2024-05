El fenómeno de relocalización de empresas en México puede favorecer al sector agrícola en el país; sin embargo, en medio de la fuerte sequía que golpea gran parte del territorio se debe tecnificar y buscar alternativas para un mejor uso del agua, dijo el director de Negocio Internacional y Agronegocios de Santander México, Rodolfo Hernández.

El directivo destacó que la oportunidad se origina por la fortaleza de México en el comercio del sector agro con Estados Unidos, así como por la disponibilidad de territorio y los costos competitivos de mano de obra y transporte que hacen atractivo a empresas multinacionales invertir en nuestro país, de forma directa o vía asociaciones, con productores mexicanos establecidos.

El especialista recordó que si bien Estados Unidos es el mayor productor agrícola del mundo, sus importaciones ya han superado a sus exportaciones. En ese entorno, México se ha consolidado como el tercer proveedor a su principal socio comercial, con 31% de las compras que hace Estados Unidos, principalmente en hortalizas, frutas, vegetales y bebidas alcohólicas.

Lee también Ven impacto nulo del nearshoring en la economía

Se deben buscar alternativas para un mejor uso del agua en México

Así, el agro en México representa 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y contrata 11.8% de la población económicamente activa.

En ese entorno, dijo que para el sector agro la falta de agua es un factor relevante que debe considerarse; sin embargo, ya existen mecanismos de riego sofisticados, que tienen alto uso en productos como berries y hortalizas.

El sector agro en México representa 3.4% del Producto Interno Bruto y contrata 11.8% de la población económicamente activa. Foto: EL UNIVERSAL

“Son aquellos grandes invernaderos que aprovechan la humedad y con un sistema de goteo que ya no implica el gran uso de cantidades de agua. Esa puede ser una solución ante este cambio climático”, dijo.

En ese entorno, Santander destinará este año 3 mil millones de pesos enfocados en pymes del sector agro para impulsar su crecimiento y posibilidades de exportación hacia Estados Unidos y que se beneficien del nearshoring.

Lee también Precio del dólar abre en 16.66 pesos al mayoreo este martes

Santander México espera más empresas extranjeras

El directivo de Santander detalló que ante la expectativa en el corto plazo de la llegada de un mayor número de empresas a partir del nearshoring a México, la institución financiera tiene como objetivo captar al menos 300 de ellas para acompañarlas en su expansión o llegada al país, preferentemente multinacionales de cualquier segmento y tamaño.

“Tenemos una categorización o una tipificación para considerarlo nearshoring. Nearshoring es una empresa que se instala en México para venderle Estados Unidos y Canadá, pero nosotros como banco, pues no, no estamos tan atados a esa definición. Para nosotros es atraigamos a todas las multinacionales que podamos 50 % por lo menos del nearshoring y 300 en este año de todos los conceptos y demás, pero siempre y cuando sean multinacionales”, detalló.

El directivo recordó que las expectativas de llegada de nuevas inversiones no se verán afectadas por los procesos y resultados electorales tanto en México como en Estados Unidos; no obstante, reconoció que el avance del nearshoring ha sido más lento de lo esperado. “No vemos impacto por las elecciones, las condiciones políticas y económicas están dadas, lo que permitió que el nearshoring continúe, no vemos cambios con el resultado de las elecciones”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/mcc