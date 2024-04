Salsas cátsup que no deben consumir los niños, alerta Profeco No todas las marcas o presentaciones de cátsup pueden consumirlas los menores por contener ingredientes no aptos para ellos, aseguró la Procuraduría Federal del Consumidor

Tras analizar 23 productos con o sin sal, orgánicos, sin azúcar, con chile e imitaciones de cátsup, la Profeco concluyó que se trata de “un aderezo con muchos azúcares y sodio que puede afectar la salud”. Imagen: Freepik