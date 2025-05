La presidenta del consejo de administración de Tesla, Robyn Denholm, vendió 198 millones de dólares de acciones de la compañía a lo largo de los pasados seis meses, al mismo tiempo que el consejero delegado, Elon Musk, pedía a los accionistas que no se desprendiesen de los títulos, informó este martes The New York Times.

El periódico señaló que desde que Denholm fue nombrada presidenta del consejo de administración del fabricante de automóviles a finales de 2018, la directiva ha vendido títulos por valor de 530 millones de dólares.

Los últimos seis meses han estado marcados por la cercanía de Musk al presidente estadounidense, Donald Trump, incluida la dirección del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), así como su apoyo a grupos políticos de extrema derecha en Europa.

Lee también José Mujica, el izquierdista que predicó con el ejemplo en Uruguay; falleció el "líder político eterno"

Las actividades de Musk han generado campañas de boicot a Tesla en varios países del mundo y una abrupta disminución de las ventas del fabricante de automóviles eléctricos lo que a su vez ha provocado caídas del valor de las acciones.

En lo que va de año, las acciones de Tesla han perdido 11.92% de su valor, o 45 mil 21 dólares. En marzo, tras una fuerte bajón de los títulos, Musk pidió a sus empleados que conservasen sus acciones.

El análisis de The New York Times señala que entre 2014 y 2020 Denholm fue recompensada con opciones sobre acciones que le permitieron la semana pasada comprar más de 112 mil títulos a 24,73 dólares por acción y venderlos el mismo día a más de 270 dólares.

Lee también Fallece José Mujica, expresidente de Uruguay, a los 89 años; estaba en "fase terminal" y recibía cuidados paliativos

El periódico añadió que la venta inmediata de acciones puede interpretarse como una falta de confianza en las perspectivas futuras de Tesla.

En total, Denholm ha vendido más de 1.4 millones de acciones, está en posesión de 85 mil títulos y tiene opciones sobre 49 mil más, dijo el rotativo neoyorquino.

Durante el tiempo que Denholm ha estado al frente del consejo de dirección de Tesla, el organismo ha aprobado el pago a Musk de la mayor compensación en la historia corporativa de EU, valorada en decenas de miles de millones de dólares.

El pago fue suspendido por una jueza de Delaware que criticó la forma en que opera el consejo de administración de Tesla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cifl/mgm