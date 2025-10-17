Más Información

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Diputados avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos; aplicará impuesto a sueros orales

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

En los primeros ocho meses de 2025 las ventas de refrescos y otras bebidas no alcohólicas en México ascendieron a 198.5 millones de pesos, cifra 2.7% inferior, descontando la inflación, respecto a las reportadas en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De igual forma, el valor de la producción cayó 2.5% anual. Pese a lo anterior, el personal de la industria ascendió a 64 mil 336 trabajadores en el agosto de 2025, 5.9% superior a la de un año antes. Si bien son múltiples las causas del aumento del sobrepeso y la obesidad, hay evidencia de que el consumo de bebidas azucaradas como los refrescos eleva el riesgo de padecerla, aunado a males como diabetes tipo dos, indican datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Rubén Migueles

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses