En los primeros ocho meses de 2025 las ventas de refrescos y otras bebidas no alcohólicas en México ascendieron a 198.5 millones de pesos, cifra 2.7% inferior, descontando la inflación, respecto a las reportadas en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De igual forma, el valor de la producción cayó 2.5% anual. Pese a lo anterior, el personal de la industria ascendió a 64 mil 336 trabajadores en el agosto de 2025, 5.9% superior a la de un año antes. Si bien son múltiples las causas del aumento del sobrepeso y la obesidad, hay evidencia de que el consumo de bebidas azucaradas como los refrescos eleva el riesgo de padecerla, aunado a males como diabetes tipo dos, indican datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Rubén Migueles