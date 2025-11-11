El Indicador de la Actividad Industrial en México retrocedió 0.4% en septiembre de 2025 respecto al periodo inmediato anterior, con lo que liga cuatro meses a la baja, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De las cuatro grandes divisiones que comprende la industria, la construcción fue la principal responsable del retroceso en el noveno mes del año, al registrar una caída mensual de 2.5%. A su interior, la edificación se desplomó 3.2% y las obras de ingeniería -3.0%; en tanto que los trabajos especializados lograron un crecimiento de 3.5%.

Por su parte, la industria manufacturera alcanzó un aumento de 0.2%, donde 9 de las 21 actividades que comprenden esta división industrial, reportaron un avance mensual en el periodo de referencia.

Entre dichas actividades sobresale el segmento de ‘Otras industrias manufactureras’ con un alza mensual de 4.4%; la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, 2.3%; y la industria del plástico y del hule, 1.3%.

Por el contrario, las actividades que registraron los mayores retrocesos, fueron: la fabricación de muebles, colchones y persianas con una caída mensual de 1.9%; industria del papel, -1.6%; así como curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, -1.6%.

La producción minera subió 0.7% en septiembre pasado. Por componentes, la extracción de petróleo y gas creció 0.5%, la producción de minerales metálicos y no metálicos 1.4%, mientras que los servicios relacionados con el sector se estancaron.

Finalmente, la división industrial de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, aumentó 0.4%, ligando dos meses al alza.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, la producción industrial reportó una caída de 3.3% en el octavo mes del año. Por sector de actividad económica, la construcción registró una contracción de 7.2%; la minería, -3.2%; la manufactura, -2.3%, y los servicios públicos, -0.2%.

