La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ya fue reestablecido al 100% el suministro eléctrico a los usuarios afectados por las lluvias en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en el oriente de México.
En un comunicado, indicó que para atender la emergencia desplegó a 1 mil 602 trabajadores y trabajadoras electricistas, así como 503 vehículos pick up, 219 grúas articuladas, 6 helicópteros, 8 drones, 8 retroexcavadoras y 4 cuatrimotos.
La CFE refirió que sus trabajadores permanecerán en los sitios que requieran reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica.
La víspera, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Directora General de la Comisión, Emilia Calleja Alor, informó que a dos semanas de las intensas lluvias e inundaciones se había logrado el restablecimiento del servicio eléctrico al 99.82% en las comunidades afectadas.
mcc
