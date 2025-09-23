Como parte de una estrategia de renovación, Renault México abrirá un nuevo centro de acondicionamiento de partes en octubre para surtir desde el país a las plantas que fabrican vehículos en Colombia, Brasil y Argentina.

En Colombia, la compañía fabrica los modelos Stepway y Duster; en Brasil se fabrican Kardian, Kwid, Logan y Oroch.

Mientras que en Argentina se manufacturan Kangoo y Kangoo ZE.

“México tiene una proveeduría espectacular, hemos abierto una unidad de negocios nueva que empieza a inicios de octubre y el objetivo es aumentar la proveeduría mexicana en los autos que se van a fabricar tanto en Colombia, Brasil y Argentina.

“Es una nueva unidad de negocios, es una realidad y estaremos empezando los primeros envíos de partes para todas las plantas”, dijo Jesús Gallo, director general de Renault México.

Renault está cumpliendo 25 años en el país y como parte de su aniversario la compañía está renovando sus agencias distribuidoras con una nueva identidad visual alineada a su nueva gama de vehículos.

Actualmente, 55% de las agencias ya tienen la nueva imagen y el resto de las 80 distribuidoras estará lista en 2026.

Este año, la compañía lanzó la nueva Koleos, el Megane eléctrico, Arkana y Kardian, por lo que prácticamente 70% de su portafolio está renovado.

Foto: Raúl Silva

Renault elimina comisión por apertura para sus créditos

Renault también anunció la eliminación de la comisión por apertura de todos sus créditos y para todos sus modelos, incluyendo los vehículos comerciales, a partir del 1 de septiembre.

El director general de Renault destacó que la comisión por apertura no existe en Estados Unidos, ni en Europa y en Brasil está por eliminarse, por lo que el equipo de México decidió eliminarla.

Actualmente, la comisión por apertura representa un 2.5% en promedio del monto a financiar de un vehículo.

“No se trata de una promoción, de un momento oportuno, se trata de una idea que ha venido fraguándose en los últimos meses como parte del Plan R25.

“De acercar la marca a todos los clientes mexicanos y de facto nos convertimos en la primera marca, no solo automotriz, sino de consumo que elimina la comisión por apertura de todos los créditos de forma permanente”, dijo Gallo, en conferencia de prensa.

La comisión se la quedaba la financiera NR Finance México para cubrir los gastos administrativos y de gestión por aprobación del crédito.

Gallo detalló que 6 de cada 10 vehículos que vende son a través de NR Finance.

El financiamiento automotriz se incrementó 15% de 2023 a 2024 y este año se espera que aumente un 10%.

De enero a agosto, Renault ha comercializado 20 mil 129 vehículos en el país, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior.

El Plan R25 de la compañía se enfoca en tres pilares: satisfacción del cliente, una red de distribuidores fortalecida y una operación optimizada y digitalizada.

