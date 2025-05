Regresa HBO: Plataforma Max regresa a su antiguo nombre; buscan impulsar servicio y aumentar suscriptores Hace dos años la plataforma pasó de llamarse HBO Max a Max, tras la unión de Warner Bros y Discovery. Es la cuarta vez en una década que cambia de nombre

Esta es la cuarta ocasión en una década que la plataforma cambia de nombre: HBO Go (2008), HBO Now (2015), HBO Max (2020), Max (2023), nombre que al parecer no logró calar entre el público.