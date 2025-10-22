Los inversionistas esperan que haya certidumbre y que se termine el ruido que generan los cambios que se hicieron al sistema judicial y al amparo, afirmó el presidente de Kimberly-Clark de México, Claudio X. González Laporte.

En entrevista durante el Global Investors Symposium que organizó Milken Institute, González agregó que a pesar de que ha bajado la inseguridad siguen las extorsiones y añadió: "sigue la extorsión desafortunadamente muy elevada y muy peligrosa”, advirtió, al señalar que persisten casos que afectan tanto a negocios grandes como pequeños.

"Necesitamos la certidumbre, y uno de los factores muy importantes es que el nuevo sistema judicial nos indique que va a haber certidumbre”, indicó.

“Esperemos que ahora que ha arrancado y que van encontrando su camino, vayan dando indicaciones de que vamos a tener la certidumbre", agregó el expresidente del Consejo Mexicano de Negocios.

González señaló que se requiere incrementar la inversión de 10% a 30% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para tener verdadero crecimiento económico, sin embargo, aunque hay Inversión Extranjera Directa o de las principales empresas del Consejo Mexicano de Negocios es insuficiente para llegar a ese porcentaje.

"No hay suficiente inversión": González Laporte

Por lo que el líder empresarial añadió: “no diría que hay inversión congelada, pero no hay suficiente inversión”.

“Necesitamos 30% de inversión como porcentaje del PIB y necesitamos animar a todo el mundo. Desafortunadamente ha habido mucho ruido alrededor de la reforma judicial, el amparo, la ley de aguas, la reforma electoral. El ruido no ayuda. Sé que algunas de estas cosas se tienen que hacer, pero no es fácil lograr todo el ánimo de inversión al mismo tiempo que se están haciendo tantas reformas”.

Agregó que en un buen año, la Inversión Pública, Extranjera y la del Consejo Mexicano de Negocios apenas alcanzan el 10 por ciento del PIB, cuando el país requiere triplicar ese nivel.

Comentó que tienen que “activar a miles de empresarios y de negocios a que inviertan para llegar al 30% de la inversión contra el PIB".

Aclaró que el también integrante del Consejo Mexicano de Negocios consideró que para alcanzar esa meta se necesita certidumbre jurídica y estabilidad regulatoria, y confió que conforme avance el nuevo sistema judicial pueda ofrecer mayor seguridad a las inversiones.

Para González Laporte, uno de los retos de México es que los inversionistas tengan confianza para desarrollar sus proyectos en el país, para lo cual consideró necesario “animar” a que traigan su capital.

