Este jueves se realizó la vigésima edición de los premios de la revista Ganar-Ganar, donde se reconoció a empresarios, investigadores, organizaciones sociales y académicas por sus buenas prácticas empresariales, contenidos de responsabilidad social corporativa y sustentabilidad.

El presidente de Ganar-Ganar, Klaus German, destacó que el tema de responsabilidad social ha tomado gran relevancia entre las empresas y organizaciones, y forma parte de su estrategia de crecimiento y comunicación con la sociedad.

“Ya no existe un empresario tomador de decisiones que no le dé importancia actualmente a la responsabilidad social empresarial, a los temas de sostenibilidad, que no esté alineando su estrategia a criterios ASG, que no tenga clara una política de comunicación corporativa que difunda su misión, visión, valores y programas de responsabilidad social”, dijo el directivo.

De acuerdo con German, las organizaciones en México se han sumado a la tendencia global de dar mayor peso a estos temas, ya que dan gran valor a sus organizaciones.

“No hay ninguna empresa que pueda pensar que la responsabilidad social ya no es importante para su evolución y existencia de aquí a cinco o 10 años. Las empresas, organizaciones, autoridades, cúpulas empresariales están muy conscientes de que esto genera valor para las organizaciones. De qué manera se cuida esta reputación que están construyendo día con día y que va dirigida a estos grupos de interés”, declaró.

En el mismo sentido, el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, Enrique Bustamante, resaltó que este tipo de reconocimientos son necesarios en un entorno donde se deben resaltar las buenas noticias y buenas prácticas que realizan las empresas en el país.

“Este estímulo está generando reconocimiento a las personas que hacen el bien en toda la extensión de la palabra, en un país en donde estamos viviendo otros tiempos, pero hoy es necesario, es de aplaudirse la labor que desarrollan a través de una gran revista que da pautas positivas para México”, comentó.

Entre las personalidades que asistieron a la premiación resaltaron Zvi Tal, excelentísimo embajador de Israel; Armando Zúñiga Salinas, presidente de Coparmex Ciudad de México, así como Manuel Pérez Cárdenas, asesor ejecutivo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); y Javier Treviño, vicepresidente de Walmart México y Centroamérica.

La vigésima edición de los premios Ganar-Ganar estuvo conformada por 10 categorías y un premio especial, en el que destacó el galardón a la mejor entrevista para Lucas Melman, director general de Betterfly México, quien recibió el premio de manos de Bruno Newman, miembro del consejo editorial de la revista.

En tanto, el ganador en cuanto al mejor caso de responsabilidad social fue MCM Telecom, por su programa Construyendo Sueños. Aquí, recibió la presea Alejandro Hernández Bringas, director general de la firma, de manos de Moisés Salinas Fleitman.

Así, el premio al mejor programa ambiental fue entregado a Romina Dávila, directora ejecutiva de Ecoce, organización que después de 20 años sigue avanzando en la concienciación en el tema del reciclaje.

Desde 2011, al ocurrir el deceso de don Rubén Aguilar Monteverde, miembro del consejo editorial de la revista, se instituyó el premio que lleva su nombre, el cual es entregado por su familia en el marco de los premios Ganar-Ganar. Este año la Presea Especial fue entregada a la Fundación Tarahumara José A. Llaguno.