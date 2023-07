El superpeso sorprendió este miércoles, la moneda mexicana se ubicó en $16.88, el mejor nivel desde 2015, cuando el país era gobernado por el presidente Enrique Peña Nieto y el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 3.3%.

La última vez que la moneda mexicana tocó los 16.95 pesos por dólar fue el 8 de diciembre de 2015, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación.

El peso abrió la jornada de este miércoles, 12 de julio, con una fuerte apreciación frente al dólar estadounidense, tras darse a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos.

El Departamento de Trabajo de aquel país informó que la inflación se redujo en junio a su tasa más baja desde 2021.

¿Qué pasaba en México en 2015?

-En el 2015, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, el Producto Interno Bruto creció un 3.3% respecto al 2014 (2.8%).

-El magnate Donald Trump se postulaba para las elecciones de 2016. En junio del 2015 dio a conocer el inicio de su campaña, en donde anunció que cancelaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, ahora T-MEC).

-En 2015 las remesas que llegaron a México desde el exterior tuvieron un valor de 26 mil 171 millones de dólares y las remesas enviadas fueron de 2 mil 751 millones de dólares.

Datos curiosos del 2015

-Ese año se fugó de la cárcel, por segunda vez, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El capo escapó en julio de 2015 del penal de máxima seguridad del Altiplano.

-A finales de año, el Senado de la República aprobó la reforma política de la capital del país, con lo que dejaría de llamarse Distrito Federal para convertirse en Ciudad de México.

-Cuba y Estados Unidos pusieron fin a la "Guerra Fría" en América. Los presidentes, Raúl Castro y Barack Obama, anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

-En el listado de las canciones más escuchadas se encuentran: "Uptown Funk" de Mark Ronson y Bruno Mars; "Sugar" de Maroon 5; "See You Again" de Wiz Khalifa y Charlie Puth; "El amor de su vida" del cantante mexicano Julión Álvarez.

-En el 2015, los celulares que dominaban en tecnología de gama alta eran: iPhone 6s, Samsung galaxi y el Xperia Z5

-Auge de los smartwatch con los modelos de Apple, Samsung y otra compañías, aunque sus funciones aún eran algo limitadas.

-El boom de los drones. Ese año se comenzó a hablar de la necesidad de crear una reglamentación y legislación para el uso de estos dispositivos.

