Profuturo fomenta la innovación, la inteligencia artificial y modelos de acompañamiento a lo largo de la vida para impulsar una vejez digna, activa y con autonomía.

Profuturo, a través de su participación en un espacio de diálogo sobre la economía plateada, promueve la conversación sobre longevidad como una oportunidad estratégica para el desarrollo económico de México.

En un contexto de transformación demográfica sin precedentes, Arturo García, Director General de Profuturo, destacó la relevancia de la economía plateada como una de las principales palancas de crecimiento e inclusión para México, durante su participación en el Silver Economy Congress, foro internacional organizado por el Grupo Banco Mundial y el Gobierno de España.

Durante su intervención, Arturo García subrayó que el envejecimiento poblacional debe entenderse como una oportunidad estratégica y no únicamente como un desafío social. Agregó que hoy existe un cambio estructural en la forma en que funcionan las economías, pues la población de 50 años y más que vive en México, que actualmente ronda los 32 millones de personas, seguirá creciendo de manera acelerada en las próximas décadas, por lo que la economía plateada no debe verse como un nicho de la población, sino como el nuevo centro de gravedad del desarrollo económico.

El directivo enfatizó que, si se fortalecen factores como la participación económica de las mujeres, la formalización del empleo y el ahorro a lo largo de la vida, el impacto podría ser significativo para el crecimiento del país. “Si logramos avanzar en estos frentes, podríamos generar un importante impacto sobre el crecimiento de México. La economía plateada es una palanca de desarrollo para todo el país”, añadió.

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En este sentido, Profuturo ha desarrollado iniciativas de educación financiera digital adaptadas a distintos niveles de familiaridad tecnológica, con el objetivo de cerrar brechas y facilitar la toma de decisiones informadas. Asimismo, la institución recibió recientemente la renovación de la insignia “Compromiso en la Atención a Personas Adultas Mayores”, otorgada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), como reconocimiento a sus esfuerzos por brindar una atención digna, incluyente y accesible a este segmento de la población.

Como parte de su estrategia de innovación, Profuturo ha impulsado soluciones que integran distintas dimensiones de la tranquilidad financiera. Un ejemplo de ello es su alianza con Soy Más, el primer ecosistema digital de longevidad en la región, que busca ofrecer soluciones integrales para personas de 50 años y más, integrando salud física, mental y estabilidad financiera. “Hoy entendemos que la tranquilidad financiera en la edad adulta no se puede fragmentar. No es posible tener tranquilidad financiera sin salud, ni bienestar si existe incertidumbre económica. Por eso impulsamos modelos que integren estas dimensiones”, señaló Arturo García, Director General de Profuturo.

Así mismo, Profuturo ha desarrollado un modelo de acompañamiento que reconoce que las necesidades financieras evolucionan a lo largo del ciclo de vida. A través de iniciativas como ProEmprende, que impulsa a las personas adultas mayores para que logren emprender, la empresa busca fortalecer la autonomía económica de las personas en cada etapa. “En Profuturo entendemos que cada etapa de la vida conlleva decisiones financieras distintas. Nuestro compromiso es acompañar a las personas desde el inicio de su vida laboral hasta su jubilación, brindándoles las herramientas necesarias para alcanzar una vejez activa, digna y con autonomía”, afirmó Arturo García.

Profuturo reafirma su papel como actor clave en la construcción de un sistema financiero más incluyente, adaptado a los retos de la longevidad y enfocado en generar tranquilidad financiera para las futuras generaciones. “El envejecimiento poblacional es una realidad que nos involucra a todos. Atenderlo no solo es un deber, es una oportunidad para transformar positivamente el futuro de millones de personas”, concluyó.

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