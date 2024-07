La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) calificó a diversas plataformas de venta en cuanto a si pueden realizarse compras seguras o no, por la información que contiene la página, como por ejemplo, medios de contacto, certificados de seguridad para los pagos, precios en moneda nacional.

Así como descripción de los productos en venta, condiciones de cancelación, devolución o cambio, condiciones de entrega, permiso para recibir publicidad, entre otros elementos.

En un ejercicio comparativo hecho por EL UNIVERSAL con información de la Profeco encontró que entre las plataformas que no pasaron la prueba y que revisaron los expertos de la Profeco en este 2024 en la sección Monitoreo de Tiendas Virtuales están: Alibaba, Ebay y Aliexpress.

Alibaba “no proporciona a la población consumidora todos los elementos” que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor para realizar una compra segura porque no proporciona un domicilio físico en territorio nacional ni número telefónico de contacto.

Tampoco tiene certificado de seguridad durante el proceso de pago y el proveedor cobra los productos en dólares, a pesar de que muestra al consumidor el precio en pesos mexicanos, pero al final el consumidor desconoce el costo total.

El otro punto a considerar es que la información legal de la tienda virtual está en idioma inglés.

Ebay tampoco proporciona todos los elementos que la ley pide para realizar compras en línea, porque no informa al consumidor del monto total a pagar, no da información en idioma español y no da precios en moneda nacional. La Profeco añadió que no da a conocer el domicilio físico ni teléfono en México para que los clientes puedan presentar sus reclamaciones o aclaraciones.

Aliexpress “no proporciona a la población consumidora todos los elementos” para que el consumidor realice una compra segura, porque no informa sobre el domicilio físico en territorio nacional ni teléfono de contacto.

Las páginas que sí cuentan con los elementos para hacer una compra segura están: Mercado Libre y Amazon sí cuentan con medios de contacto entre el consumidor y la empresa, se exhibe el monto total a pagar en pesos mexicanos, se da información sobre formas de pago, hay políticas de cancelación, entre otros puntos, por lo que sí cumplen con las características para que sea una compra segura

Shein, con la razón social Moda Sinfonía, sí cuenta con todos los elementos para considerarse una plataforma de ventas segura para el consumidor.

La Profeco aseguró que con estos análisis buscan demostrar que la información brinda certeza y seguridad a los consumidores antes de realizar una compra en línea.

De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Internet las plataformas más utilizadas por las pequeñas y medianas empresas para colocar sus productos son: Mercado Libre, Amazon, Aliexpress y Shein Marketplace.

