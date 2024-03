Un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumir (Profeco) reveló que existe pan de caja que miente acerca de sus ingredientes principales con los que está elaborado, como lo son el centeno, linaza y salvado.

El titular de la Profeco, David Aguilar Romero, dijo que en la Revista Profeco del mes de abril dará a conocer un estudio que se hizo a 46 distintas presentaciones de pan de caja, como multigrano, masa madre, integrales, de trigo, centeno, linaza con gluten y blanco.

Lee también ¡Ojo! Profeco da a conocer 10 derechos como consumidor en restaurantes

"Nos enfocamos en la información nutrimental que son ocho características, los azúcares totales, sodio, calidad sanitaria, que no tengan microorganismos o bacterias, contenido energético, calorías, cantidad de proteínas en cada 100 gramos de producto”, así como la composición del pan.

Existe pan que "resalta ingredientes que no contiene en primer lugar y los contiene de manera marginal. Dicen ser de “salvado con cebolla y de salvado no trae nada; de la cebolla sólo el olor”, explicó Aguilar Romero a EL UNIVERSAL.

Para todos estos productos, se les pedirá re etiquetar el pan para que no se de información falsa, expuso el titular.

Lee también Paquetes de Internet para el Bienestar desde 50 pesos: Profeco

Panes que mienten en su etiquetado

El Molino Blanco de Mateo dice “pan de linaza” cuando la linaza en su lista de ingredientes está en el décimo lugar.

Fiiller pan de centeno y cebolla. En este caso la harina de centeno está en tercer lugar.

Fiiller pan de centeno ligero con ajonjolí y el primer ingrediente es el trigo, no está hecho con harina de centeno.

Pan Europeo artesanal, dice ser pan de salvado integral, pero el salvado está en el tercer lugar de la lista de ingredientes y la base es el trigo. Además, presenta leyendas que no comprueba, no demostró el “alto valor nutricional”, además trae la leyenda “alto en fibra” y no lo demuestra.

Guía para preparar sándwiches saludables

Lee también Profeco inicia Operativo Vacacional de Semana Santa; habrá módulos en aeropuertos y centrales camioneras

La otra leyenda subjetiva es en los productos es que son elaborados con masas madre bajo la más fina tradición, lo que no comprueba.

Asimismo, se expuso que hay cuatro productos que incumplen con la norma porque no traen el sello de exceso de sodio:

Fiiller, pan rebanado con bigrano

Fiiller, pan negro tipo rústico

Fiiller, pan de centeno con linaza

Lecaroz, pan de caja multigran

Foto: Tomada de Facebook

¿Qué pan sí respeta lineamientos?

Añadió que en el caso de los panes Bimbo sí se respeta el orden de los ingredientes que indica el etiquetado, por lo que no hubo observaciones para dicha marca.

El Procurador agregó que “hay una constante en los panes de caja, que tienen una variación en azúcares, pero están dentro de la norma”.

A estos panes de caja que incumplieron con la normatividad, que traen leyendas no comprobables o que tienen leyendas falsas, no se les retirará del mercado pero se les pedirá a los productores re etiqueten el producto y “de no hacerse procederemos al retiro del producto del anaquel", comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/vcr