Más Información

Inflación en México sube a 3.61% en primera quincena de noviembre; hila 2 quincenas a la baja

Inflación en México sube a 3.61% en primera quincena de noviembre; hila 2 quincenas a la baja

La mañanera de Sheinbaum, 24 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 24 de noviembre, minuto a minuto

Raúl Rocha, director de Miss Universo, niega relación con la familia Bosch y acusa a medios de querer desacreditar al certamen

Raúl Rocha, director de Miss Universo, niega relación con la familia Bosch y acusa a medios de querer desacreditar al certamen

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Natanael Cano invade el Flow Fest 2025 con corridos tumbados; el público pedía "Cuerno azulado"

Natanael Cano invade el Flow Fest 2025 con corridos tumbados; el público pedía "Cuerno azulado"

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

Palacio Nacional y Catedral amanecen blindados; se preparan con vallas por marcha del #25N

El valor de la producción de las empresas constructoras en México observó un de 1.5% durante septiembre pasado, revelan datos publicados por el (Inegi).

Por tipo de obra, dos de los seis grupos que comprenden las del sector reportaron una disminución mensual en el durante el noveno mes del presente año.

Los segmentos cuya producción observó una disminución en septiembre pasado fueron: y Petroquímica, que registró una caída mensual de 13.8%, mientras que el ramo de Transporte de Urbanización retrocedió 4.0%.

Lee también

Por el contrario, los segmentos que reportaron un aumento fueron: Agua, Riego y Saneamiento, con un alza mensual de 6.2%; el ramo de ‘Otras construcciones’, 1.3%; Electricidad y , 0.6%; y Edificación, 0.2%.

Por sector contratante, el gubernamental participó con el 27.8% del valor de la producción de las en septiembre, con una caída anual de 35.1% con base en cifras originales, mientras que el privado concentró el restante 72.2% del valor, con un aumento de 1.2%.

En el noveno mes de 2025, el personal ocupado total en la de la construcción reportó una disminución de 0.02%, ligando 16 meses a la baja. Por tipo de contratación, elde la empresa retrocedió 0.1%, mientras que el personal no dependiente aumentó 0.2%.

Lee también

El número de las y los obreros disminuyó en el mes 0.3%; el de los empleados administrativos, contables y de dirección bajó 0.7%, y el grupo de ‘otros’ que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración, cayó 4.0%.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]