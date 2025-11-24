El valor de la producción de las empresas constructoras en México observó un retroceso mensual de 1.5% durante septiembre pasado, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por tipo de obra, dos de los seis grupos que comprenden las empresas del sector reportaron una disminución mensual en el valor de su producción durante el noveno mes del presente año.

Los segmentos cuya producción observó una disminución en septiembre pasado fueron: Petróleo y Petroquímica, que registró una caída mensual de 13.8%, mientras que el ramo de Transporte de Urbanización retrocedió 4.0%.

Por el contrario, los segmentos que reportaron un aumento fueron: Agua, Riego y Saneamiento, con un alza mensual de 6.2%; el ramo de ‘Otras construcciones’, 1.3%; Electricidad y Telecomunicaciones, 0.6%; y Edificación, 0.2%.

Por sector contratante, el gubernamental participó con el 27.8% del valor de la producción de las empresas constructoras en septiembre, con una caída anual de 35.1% con base en cifras originales, mientras que el privado concentró el restante 72.2% del valor, con un aumento de 1.2%.

En el noveno mes de 2025, el personal ocupado total en la industria de la construcción reportó una disminución de 0.02%, ligando 16 meses a la baja. Por tipo de contratación, el personal dependiente de la empresa retrocedió 0.1%, mientras que el personal no dependiente aumentó 0.2%.

El número de las y los obreros disminuyó en el mes 0.3%; el de los empleados administrativos, contables y de dirección bajó 0.7%, y el grupo de ‘otros’ que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración, cayó 4.0%.

